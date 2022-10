Cavale meurtrière en Mauricie : René Kègle plaide coupable

Il a reconnu sa culpabilité vendredi au palais de justice de Trois-Rivières, à quelques jours de l'ouverture de son procès pour le meurtre d'une des victimes, Jean-Christophe Gilbert.

Il évite donc la tenue de ce procès ainsi que de deux autres qui devaient suivre, pour les meurtres d'Ophélie Martin-Cyr et de Steve Lamy.

Les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ont fait le récit des trois meurtres qui se sont déroulés entre le 2 et le 10 octobre 2018.

René Kègle était présent en cour. Les cheveux noués derrière la tête, avec plusieurs kilos en plus, il a écouté le récit des procureurs, l'air contrit.

Son avocate, Me Annie-Sophie Bédard, a précisé qu’il n’a aucun souvenir personnel des événements, mais qu’il reconnaît que ceux-ci sont factuels.

Les procureurs ont l’intention de soumettre au juge de la Cour supérieure du Québec Raymond W. Pronovost une suggestion commune pour la peine lors d’une prochaine audience.

L’avocat du DPCP Benoit Larouche précise que René Kègle écope d’une peine [de prison] à perpétuité, ce n'est seulement que sur le délai à la libération conditionnelle que le juge devra se prononcer.

L’avantage de ces plaidoyers, selon Me Larouche, est notamment d’avoir évité la tenue de trois procès. On évite également, si on avait gagné les procès, d’aller en appel et de peut-être recommencer un ou des procès dans ce groupe de trois procès , a-t-il déclaré.

Avant de conclure l'entente avec la défense, les procureurs ont consulté des gens touchés par ce drame. On a rencontré des membres de la famille, des victimes, frères, sœurs, pères et mère [...]. Ce qu’ils avaient à nous dire était important, on l’a considéré aussi dans le fait d’accepter un plaidoyer sur un chef réduit , a expliqué Me Benoit Larouche à la fin de l’audience.

Des meurtres commis à Trois-Rivières et Yamachiche

Jean-Christophe Gilbert, la première victime de la cavale meurtrière de René Kègle, a été assassiné le 2 octobre 2018. L'homme originaire de Massueville était alors âgé de 24 ans.

Son corps démembré et calciné avait été retrouvé dans un véhicule incendié avec celui de Steve Lamy, sur le chemin Bradley, à Trois-Rivières.

Sa dernière victime, Ophélie Martin-Cyr, 19 ans, a été tuée par balle dans un champ de Yamachiche. Une amie de celle-ci, une jeune femme de 21 ans, avait réussi à s’échapper par la fenêtre du véhicule en mouvement.

Après avoir été activement recherchés par les autorités, René Kègle et Francis Martel avaient été arrêtés dans la nuit du 11 au 12 octobre 2018.

Francis Martel a plaidé coupable d'une accusation réduite de complicité après les faits en mai dernier. Il a alors écopé d'une peine de 5 ans et 10 mois.

D'autres coaccusés en lien avec les meurtres de Jean-Christophe Gilbert et Steve Lamy ont aussi plaidé coupables depuis les événements.