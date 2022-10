Course à Winnipeg : Scott Gillingham rend le don d’un entrepreneur poursuivi par la Ville

Jeudi, la candidate à la mairie Jenny Motkaluk a critiqué Scott Gillingham pour avoir accepté ce don de 500 $ de John Garcea, l'un des sous-traitants dans la construction du nouveau quartier général de la police.

Mme Motkaluk accuse Scott Gillingham d'être négligent avec les fonds publics.

Il s'en moque parce qu'il veut acheminer des millions de dollars des contribuables dans le même trou noir de travaux publics. Et quand on regarde ses donateurs, certains noms sont familiers , a déclaré la candidate.

Dans des documents judiciaires déposés en mai sur la base d'éléments de preuve recueillis par la Gendarmerie royale du Canada, la Ville de Winnipeg a allégué que le sous-traitant M. Garcea, sa femme Mabel et des sociétés contrôlées par la famille ont fraudé la ville.

Ils auraient présenté des factures gonflées, des factures pour des travaux qui n'ont pas été effectués et des factures pour des travaux qui n'avaient aucun rapport avec le projet du QG de la police.

Ces allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

En juillet, John Garcea et son épouse Mabel ont été ajoutés à la liste des accusés dans l'affaire du quartier général de la police. Photo : Mabel Garcea/Facebook

La Ville avait demandé à la Cour du Banc du Roi d'ajouter le groupe de défendeurs Garcea au procès en cours contre des dizaines d'autres entités qui, selon elle, ont conspiré pour gonfler et surfacturer les travaux lors de la construction du quartier général de la police, qui a coûté 214 millions de dollars.

Un juge a accédé à cette demande en juillet.

Selon le porte-parole de la campagne de M. Gillingham, Colin Fast, John Garcea a fait un don en ligne de 500 $, le 1er octobre.

C'était cinq jours après une publication de M. Gillingham dans laquelle il promettait de continuer à poursuivre toutes les options légales disponibles pour faire la lumière sur ce qui s'est passé avec le projet de construction, et pour déterminer si la Ville devrait recevoir une compensation .

M. Fast explique que la contribution de John Garcea sera remboursée afin d'éviter toute perception de conflit d'intérêts.

Il affirme que la campagne de Scott Gillingham respecte le droit de quiconque de faire un don légal à toute campagne .

De son côté, M. Garcea dit avoir fait des dons à de nombreuses organisations caritatives, institutions et campagnes.

Je me soucie de notre ville et c'est pourquoi je suis plus qu'heureux de la soutenir , assure-t-il par courriel.

L’oeil sur les autres candidats

Colin Fast a mis au défi tous les candidats à la mairie de Winnipeg de publier une liste de leurs donateurs. Jusqu’à présent, seuls M. Gillingham et Shaun Loney l'ont fait.

Jenny Motkaluk indique qu'elle rendra ces noms publics après l'élection, comme le demandent les règles électorales en vigueur à la Ville. Je vais divulguer la liste des donateurs au moment où je suis censée le faire, c'est-à-dire lorsque je déposerai mes déclarations , dit-elle.

Je respecte les règles à la lettre, assure Mme Motkaluk. Je l'ai toujours fait et c'est ce que je vais continuer à faire. Je ne pense pas que ce soit ma responsabilité à l'heure actuelle.

Jenny Motkaluk, est l'une des 11 aspirants maires de Winnipeg, un poste qu'elle avait déjà brigué en 2018. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Selon la liste des donateurs de Scott Gillingham, une personne nommée John Motkaluk a fait un don à sa campagne.

Jenny Motkaluk a confirmé qu'il s'agit de son frère, mais elle n'a pas voulu dire s'il avait contribué à sa propre campagne.

Selon les dossiers d'Élections Manitoba, en 2021 John Garcea a donné 3000 $ à la campagne d’Heather Stefanson dans la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Manitoba qu’elle a remportée.

Par voie de communiqué, Mme Stefanson déclare que les particuliers peuvent choisir de faire des dons aux partis et aux campagnes de tous bords, à tous les niveaux. Une caractéristique notable du processus politique canadien est que les contributions sont publiques et transparentes , dit-elle.

Scott Gillingham, Jenny Motkaluk et Shaun Loney font partie des 11 candidats à la mairie. Idris Adelakun, Rana Bokhari, Chris Clacio, Kevin Klein, Glen Murray, Robert-Falcon Ouellette, Rick Shone et Don Woodstock figurent également sur le bulletin de vote.

Le vote par anticipation est ouvert à Winnipeg jusqu'au 21 octobre. Le jour du scrutin est le 26 octobre.

Avec les informations de Bartley Kives