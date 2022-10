Un incendie détruit un HLM à Sainte-Germaine-Boulé

Le feu s’est propagé rapidement selon Rémi Thibault, directeur adjoint service incendie de Sainte-Germaine-Boulé.

On a été appelé aux environs 23 h 13 pour un incendie de structure de bâtiment qui se trouve à être le HLM. À notre arrivée, le feu était propagé à la façade complète du bâtiment , décrit-il.

Personne n’a été blessé selon les pompiers et la Sûreté du Québec.

Les pompiers ont sollicité l'aide de collègues de municipalités avoisinantes. Photo : Service incendie de Sainte-Germaine-Boulé

Des résidences évacuées

Les pompiers de Sainte-Germaine-Boulé ont reçu l’aide des pompiers de Palmarolle, Roquemaure et de La Sarre.

Des résidences à proximité ont été évacuées. On s’est rassuré qu’il ne restait personne dans le bâtiment pour ensuite combattre l’incendie , ajoute Rémi Thibault.

Lorsque le feu s'est déclaré, 11 personnes se trouvaient dans le bâtiment. Elles ont été relocalisées au centre récréatif.

Ces gens-là sont pris en charge par la Croix-Rouge et sont maintenant logés dans des hôtels de la Ville de La Sarre , précise-t-il.

Pas de système d'aqueduc

Lors d'incendies, les pompiers de Sainte-Germaine-Boulé doivent aussi composer avec des défis d’approvisionnement en eau.

On fonctionne avec des piscines portatives. On n'a aucun système d'aqueduc. C’est d’ailleurs une des raisons pourquoi on fait appel à plusieurs services incendie, pour s’assurer d’avoir une quantité d’eau suffisante, souligne, le directeur adjoint du service incendie de Sainte-Germaine-Boulé.

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC d’Abitibi-Ouest se sont aussi rendus sur les lieux. Un travail conjoint sera effectué pour déterminer les causes de l’incendie.