Et si cette année, c’était la bonne pour les Maple Leafs?

Cependant, advenant un autre échec, il apparaît évident que les conséquences pourraient être importantes. Le directeur général Kyle Dubas écoule la dernière année de son contrat et ne sera pas renouvelé avant la fin de la saison. Si l'équipe devait encore perdre au début des séries, il pourrait être le premier domino à tomber.

C'est un refrain que l'on entend tous les ans à Toronto, mais avec toujours plus de conviction chaque fois. En dépit des déceptions passées au premier tour des séries éliminatoires, les Maple Leafs inspirent confiance, et ce, plus que jamais dans la Ville Reine.

Comment s'est terminée la saison dernière

Les Maple Leafs ont été éliminés pour une sixième année de suite dès le début des séries. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Vous le savez déjà puisque c'est sensiblement la même histoire chaque année depuis 2017, mais les Maple Leafs de Toronto ont perdu au premier tour des dernières séries éliminatoires.

Cette fois, les représentants de la capitale ontarienne ont baissé pavillon en sept matchs face au Lightning de Tampa Bay. Ils ont perdu lors d'un match ultime pour la cinquième année de suite.

Cela dit, lors de son bilan de fin de saison, la direction torontoise s'est dite encouragée par les progrès qu'elle a vus en 2021-2022. Toronto a dominé la saison régulière, plusieurs de ses joueurs ont établi des sommets personnels et l'équipe a aussi tenu tête au Lightning en séries, a-t-on fait remarquer.

Contrairement aux années passées, elle n'a pas été battue, voire humiliée par une équipe qui lui était jugée inférieure. Toronto a, essentiellement, manqué de chance l'an dernier. C'est même ce que pensaient d'anciens joueurs de l'équipe.

Des fois, dans les séries, tout ce dont on a besoin, c'est de chance. Et ils se sont butés à l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley ces deux dernières années et qui sait comment jouer à ce temps de l'année , disait Darcy Tucker à Radio-Canada en juin.

Ce qui a changé depuis

Matt Murray a été acquis des Sénateurs d'Ottawa pour protéger la cage torontoise avec le départ de Jack Campbell. Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

La direction avait établi lors de son bilan qu'elle retenterait le coup cette année avec un groupe de joueurs similaire, si ce n'est identique, à celui de la dernière saison.

En ce sens, l'équipe n'a transigé aucun membre de son noyau. En attaque, Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander et, en défense, Morgan Rielly, Jake Muzzin et T.J. Brodie continueront donc de mener la charge.

Le directeur général a complété son groupe d'avants avec deux prises en particulier sur le marché des joueurs autonomes, soit Calle Järnkork et Nicolas Aubé-Kubel, mais le plus gros de son travail a consisté à trouver de nouveaux gardiens de but.

Après avoir envoyé Petr Mrazek aux Blackhawks de Chicago et vu Jack Campbell signer un contrat de cinq ans avec les Oilers d'Edmonton, le manitou des Maple Leafs a conclu un échange avec les Sénateurs d'Ottawa pour mettre la main sur Matt Murray. Il a aussi accordé un contrat d'un an au Russe Ilya Samsonov.

Murray a mené les Penguins de Pittsburgh à la conquête de la Coupe Stanley à ses deux premières saisons dans la LNH, en 2016 et 2017. Il a cependant perdu des plumes depuis, la faute, entre autres, aux blessures. L'équipe a bon espoir qu'il saura rebondir avec l'aide de son personnel à Toronto.

Samsonov, quant à lui, est un ancien choix de premier tour des Capitals de Washington. Il a 25 ans et n'a pas encore su s'établir comme un partant digne de ce nom dans la LNH. Les Maple Leafs espèrent qu'il y a encore, chez lui, du potentiel à exploiter.

Les Maple Leafs connaîtront du succès si…

L'infirmerie des Maple Leafs de Toronto a été fort occupée la saison dernière. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Si les meilleurs joueurs des Maple Leafs peuvent ne serait-ce que répliquer leurs performances de l'an dernier, l'équipe torontoise pourrait de nouveau atteindre des sommets en saison régulière et possiblement gagner le titre de la Division atlantique.

Auston Matthews, auteur de 60 buts l'an dernier, est le meilleur buteur de la Ligue nationale. C'est incontestable. Mitch Marner, qui a établi de nouveaux sommets personnels en buts (35) et en points (97) la saison passée, fait quant à lui partie des meilleurs ailiers du circuit Bettman.

Ils passent plus inaperçus derrière Matthews et Marner, mais John Tavares et William Nylander ont produit près d'un point par match en 2021-2022. Ils ont tout le nécessaire, avec un groupe d'attaquants plus complet, pour répéter leurs exploits.

Mais l'année sera longue si…

La contribution de William Nylander sera essentielle aux succès de l'équipe en 2022-2023. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

La brigade défensive des Maple Leafs tiendra-t-elle le coup?

Jake Muzzin et Timothy Liljegren ne sont pas des hommes de fer. Ils ont déjà passé du temps à l'infirmerie ces dernières semaines et la saison n'est pas encore commencée.

Bien qu'il ait été impressionnant en matchs préparatoires, Justin Holl n'a pas été très constant dans ces performances l'an dernier et s'avère un autre point d'interrogation.

Mark Giordano se fait vieux et un calendrier de 82 matchs peut-être plus éreintant pour lui.

La place de Rasmus Sandin dans la formation n'est pas assurée et il a encore beaucoup à prouver.

Bref, les Maple Leafs iront aussi loin que leurs défenseurs le leur permettront en 2022-2023. Et cela vaut aussi pour les gardiens, les derniers remparts de la défense. Matt Murray, en particulier, a été blessé plus souvent qu'à son tour ces dernières années. Il ne faudrait pas que la malchance s'abatte de nouveau sur lui.

Prédiction

Bon nombre d'experts voient les Maple Leafs dominer la saison régulière et, sans qu'elle ne le crie sur les toits, c'est aussi ce qu'espère la direction de l'équipe. Une fois de plus, Toronto a tous les ingrédients nécessaires pour répéter ses performances de l'an dernier. On pourrait même voir les Maple Leafs établir une nouvelle marque d'équipe quant au nombre de victoires.

Évidemment, la durée du parcours en séries éliminatoires des Leafs sera le seul baromètre des succès de l'équipe. Le dg Kyle Dubas, qui écoule la dernière année de son contrat, a confiance que ses hommes sauront lui donner raison. Ils devraient ainsi au moins passer le premier tour des séries.

Les Maple Leafs gagneront-ils la Coupe Stanley? Sur papier, ils ont tous les éléments pour y arriver. Des ajouts à l'équipe pourront toujours être faits en cours de saison si le besoin se fait sentir. Au bout du compte, les partisans de l'équipe peuvent rêver. Et si cette année, c'était la bonne?