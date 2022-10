Changer son mot de passe pourrait-il améliorer la santé mentale?

Entrer son mot de passe dans son ordinateur au quotidien peut sembler un geste banal. Mais avec les bons mots-clés, cela pourrait avoir un effet non négligeable sur la santé mentale, selon une étude de chercheurs publiée dans le journal scientifique Internet Interventions.

Un chercheur de NYU Shanghai, Gu Li, et une chercheuse de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Frances Chan, ont mené l’étude auprès de 296 étudiants de minorités sexuelles qui fréquentent ces universités.

La première cueillette a été faite auprès des étudiants de l’ UBC en 2019 et, l’année suivante, l'étude a été élargie pour inclure des étudiants de Shanghai.

L’une des choses à laquelle nous réfléchissions, c’est comment préserver les effets d’une intervention psychologique. Par exemple, on sait que lorsque quelqu’un quitte une séance de thérapie, il oublie généralement ce qui a été discuté , précise Gu Li, professeur adjoint en psychologie à NYU Shanghai. Les chercheurs étaient donc à la recherche d’un nouvel outil qui permettrait d’être un rappel facile de nouveaux outils acquis en thérapie.

Le chercheur Gu Li a commencé cette étude lors de son passage à l'Université de la Colombie-Britannique et a par la suite fait une seconde cueillette auprès des étudiants de NYU Shanghai. Photo : Gracieuseté de Gu Li

Les gens utilisent des mots de passe tous les jours alors on s’est dit que ces mots de passe pourraient inclure des messages thérapeutiques , avance le chercheur de NYU Shanghai, qui avait fait la première recherche en 2019, lors de son passage à l’Université de la Colombie-Britannique pour une bourse postdoctorale.

« L’un des grands principes psychologiques, c’est que l’écrire, c’est y croire, donc tu dois l’écrire pour te rappeler et renforcer le message pour qu’il fasse partie intégrante de ta cognition. » — Une citation de Gu Li, chercheur et professeur adjoint en psychologie, NYU Shanghai

La recherche a porté sur des jeunes appartenant à des minorités sexuelles qui commençaient leur première année à l’université. D’abord, car les jeunes adultes font face à plusieurs défis durant la transition à l’université , mais aussi, car [ces étudiants] vivent généralement des microagressions en lien avec l’orientation sexuelle , peut-on lire dans l’étude.

Des résultats concluants

Les chercheurs ont commencé par envoyer un sondage à tous les étudiants de première année à l'université. Les répondants qui sont des minorités sexuelles ont donc été contactés pour participer à une séance dans laquelle ils ont été interrogés sur leur santé mentale et sur l’homophobie intériorisée.

Les jeunes issus de minorités sexuelles qui en sont à leur première année d'université vivent généralement une baisse de bien-être psychologique lors des premières semaines. Photo : Radio-Canada

Ce premier groupe a été séparé en deux et les membres de l'un des deux groupes ont été instruits de changer leur mot de passe en se basant sur leurs valeurs.

Les participants devaient donc choisir une valeur dans une liste fournie, par exemple : les performances académiques, les habiletés musicales ou encore l’importance du moment présent. Il fallait par la suite qu’ils expliquent pourquoi ces valeurs sont importantes à leurs yeux ou dans quel contexte ces valeurs sont importantes.

La professeure en psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique, Frances Chen, a collaboré avec Gu Li sur cette recherche. Photo : Varun Saran

Tu prends ce message, comme ‘’le respect de soi est important, car ça me rend meilleur’’, et tu en fais ton mot de passe ‘’respectdesoifaitdemoiunemeilleurepersonne’’ ou tu peux encore utiliser un acronyme , explique-t-il.

Six semaines après le changement du mot de passe, les étudiants ont rempli un questionnaire leur demandant d’évaluer trois choses : leur satisfaction générale avec la vie, leur sentiment d'épanouissement et leur niveau de symptômes dépressifs.

Généralement, les étudiants issus de minorités sexuelles vivent une baisse de leur bien-être psychologique durant leurs premières semaines à l’université. C'était le cas du sous-groupe qui n’a pas changé son mot de passe et pour une partie des membres du second groupe qui dans leur cas n'utilisaient pas leur mot de passe très souvent , précise le chercheur.

Ceux qui avaient changé leur mot de passe plus fréquemment ont constaté une baisse moins importante de leur bien-être.

Des expériences envisagées avec d'autres groupes minoritaires

Alexa Martin-Storey, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation et le développement psychosocial, voit les résultats d’un bon œil : Je pense que c’est toujours un défi d’encourager les gens à développer des outils thérapeutiques dans des contextes à l’extérieur de la thérapie , explique-t-elle.

Elle précise toutefois que cette approche n’est pas une panacée pour les défis en santé mentale que vivent les groupes plus stigmatisés tels que les minorités sexuelles : Essentiellement, changer un mot de passe ne va pas donner de miracle au niveau de la santé mentale . Il est toutefois important pour elle de noter que le défi principal en santé mentale, c’est de balancer l’efficacité et la faisabilité, et changer son mot de passe est très faisable , précise la chercheuse.

La professeure Alexa Martin-Storey se dit encouragée par les résultats de cette recherche et estime que des affirmations sur une base régulière sont une étape importante pour améliorer la santé mentale auprès des groupes plus stigmatisés. Photo : iStock

Gu Li encourage tout le monde à choisir des mots de passe qui fonctionnent pour eux. On commence à beaucoup utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à nos ordinateurs, mais les mots de passe ont leurs propres avantages particuliers , souligne-t-il.

Pour la prochaine étape, il souhaiterait tenter la même expérience avec des personnes issues de minorités visibles, ainsi qu'auprès de personnes issues de minorités sexuelles dans des pays où l'accès aux services de soutien en santé mentale est limité.