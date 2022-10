Mairie de Winnipeg : des candidates promettent des économies dans les constructions

Jeudi, les candidates à la mairie de Winnipeg Jenny Motkaluk et Rana Bokhari ont promis de faire des économies dans les projets de construction et d'investir en faveur du transport en commun.

Jenny Motkaluk, promet une fois de plus d'exiger que la Ville choisisse les entrepreneurs les plus qualifiés pour les grands projets de construction, plutôt que d’opter pour la solution la moins coûteuse.

La Ville utilise des pratiques d'approvisionnement désuètes et archaïques et les Winnipégois en ont payé le prix , affirme-t-elle.

Sa promesse de choisir les contrats sur la base des qualifications, et non du prix, répète une promesse qu'elle a faite pour la première fois il y a quatre ans, lorsqu'elle est arrivée en deuxième position derrière Brian Bowman dans la course à la mairie de 2018.

Mme Motkaluk soutient que la Ville a démontré qu'elle ne protège pas les contribuables.

Elle critique ainsi son rival, Scott Gillingham, qui s'engage à augmenter les impôts fonciers afin de recueillir 42 millions de dollars supplémentaires par année pour aider à payer des projets d'infrastructure.

C'est votre argent. Ce sont vos 42 millions de dollars et vous avez déjà vu comment Scott Gillingham veille sur votre argent, c'est-à-dire pas très bien , dit-elle.

Le conseiller sortant du quartier St. James, qui a été président du comité des finances, rejette ces critiques.

J'investis dans un plan de transport et dans l'amélioration du service à la clientèle. L'alternative de Jenny obligerait la Ville à réduire la réparation des routes, le transport en commun et les niveaux de service. Ce n'est pas ce que les gens veulent en ce moment , se défend M. Gillingham dans un communiqué.

Jenny Motkaluk s'engage à ne pas augmenter les impôts fonciers.

Elle estime que des fonds supplémentaires seront générés en favorisant le développement et en prolongeant la conduite d'eau et d'égout jusqu'à la partie sud de CentrePort, près de l'aéroport international James Armstrong Richardson.

Améliorations au transport en commun et diminution des tarifs

La candidate à la mairie, Rana Bokhari, s'engage à améliorer le transport en commun à Winnipeg en menant à terme les projets prévus dans le plan directeur du transport en commun de Winnipeg.

Ils sont chiffrés entre 588 millions et 1,1 milliard de dollars, rappelle-t-elle.

Glen Murray, Rick Shone et Shaun Loney sont parmi les autres candidats à la mairie qui ont déjà fait la même promesse.

Mme Bokhari transformerait le couloir ouest en y aménageant un train léger plutôt que des autobus.

Elle veut aussi remplacer tous les autobus diesel par des autobus électriques au fur et à mesure du vieillissement de la flotte.

Elle promet également de réduire le coût des abonnements mensuels de 106 à 20 $ dans un échéancier de quatre ans.

La candidate est toujours en train d'évaluer le coût de ces engagements, selon sa campagne.

L'augmentation du nombre d'usagers et l'argent provenant d'autres niveaux de gouvernement permettront de financer tout cela, souligne-t-elle dans un communiqué de presse.

Rana Bokhari, Glen Murray, Rick Shone, Shaun Loney, Scott Gillingham et Jenny Motkaluk font partie des 11 candidats à la mairie.

Idris Adelakun, Chris Clacio, Kevin Klein, Robert-Falcon Ouellette et Don Woodstock sont également en lice.

Le vote par anticipation est ouvert à Winnipeg jusqu'au 21 octobre.

Les élections municipales au Manitoba se tiennent le 26 octobre.

Avec les informations de Bartley Kives