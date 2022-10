Le recours pour l’élargissement d’un parc d’engraissement près du lac Pigeon est rejeté

L'entreprise G&S Cattle, de Ponoka, a déposé une proposition au Conseil de conservation des ressources naturelles de l’Alberta ( NRCB ) en vue d'agrandir son parc d’engraissement, situé à près de 4 km du lac Pigeon. L’entreprise voulait ajouter 4000 bovins à son exploitation, qui en compte déjà 1000, mais le NRCB a refusé.

Le Conseil est responsable de l'examen des grands projets de ressources naturelles proposés et de la réglementation des opérations d'alimentation confinée dans la province.

Dans un avis rendu public jeudi, le NRCB a précisé qu'il n'a aucune raison de revoir sa première décision, rendue au courant du mois d’août.

Le conseil estime que l'agent d'approbation a traité de façon adéquate toutes les questions soulevées dans la demande de révision déposée par le demandeur et que les points soulevés sont peu fondés , peut-on lire dans le communiqué.

Lorsque le parc d'engraissement a été proposé pour la première fois, le conseil, qui ne reçoit généralement que quelques lettres d'inquiétude sur les projets proposés, a reçu des centaines d'objections de la part de particuliers, de communautés autochtones et d'autres organisations.

Greg Thalen, de l’entreprise G&S Cattle, a fait valoir que la décision initiale de la Commission s'appuyait trop sur les recherches menées par l’organisme Pigeon Lake Watershed Association sans vérifier ces conclusions. Il ajoute que la plupart des membres de l'association n'ont aucun statut légal devant le conseil.

Les opposants craignaient l'impact d'une plus grande quantité de fumier de bovins sur le lac, qui n'est alimenté que par les eaux de ruissellement et qui lutte contre la prolifération des algues en été, malgré les améliorations apportées au traitement des eaux usées et à la gestion des engrais dans la région.

Le maire de Grandview, Don Davidson, photographié au bord du lac Pigeon. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Bien que Greg Thalen puisse faire appel devant les tribunaux, les motifs d'appel sont limités aux erreurs de forme, telles que les erreurs de droit ou de compétence, et ne peuvent en aucun cas porter sur des erreurs de fond, comme les arguments en faveur ou contre le parc d'engraissement.

Le conseil est tenu par la loi de décider s'il va réviser une décision dans les 10 jours suivant le dépôt d'un recours. En raison de ce délai serré, il n’est pas tenu de motiver sa décision dans l'immédiat.

Le conseil publiera le rapport de décision complet avec ses motifs dans les deux prochaines semaines , a déclaré Janet Harvey, porte-parole du conseil.

La municipalité de Pigeon Lake compte environ 5800 résidents saisonniers et permanents et attire environ 100 000 visiteurs par an.