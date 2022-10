Une Estrienne atteinte du cancer déplore la complexité d’accéder à un médicament

Au mois de décembre, je suis allée voir, car je toussais tout le temps, mais moi, dans ma tête, j’avais un petit rhume ou quelque chose. Ils m’ont passé des tests, mais comme les fêtes étaient là, ça tombait au mois de janvier. C’est là qu’ils ont découvert que j’avais le cancer du poumon, mais du stade quatre , se souvient-elle.

Ses premiers traitements ont montré des résultats encourageants, qui n'ont toutefois pas duré.

Aussitôt que j’ai commencé à prendre mes médicaments, le Rozlytrek, ça a commencé à disparaître. Je me suis dit "une chance que j’ai eu mes médicaments, ça fonctionne." J’ai eu deux beaux mois que j’ai pu passer au camping cet été, car mon cancer, ils l’avaient comme endormi, mais dernièrement, il y a un mois, j’ai appris qu’il était reparti , soupire-t-elle.

Son oncologue a alors décidé de faire appel à un nouveau médicament pour ralentir la progression de son cancer. Le Lorlatinib coûte cependant des milliers de dollars, et pour pouvoir obtenir un remboursement des assurances, une série de conditions doivent être respectées.

La compagnie d'assurance de Manon Leblanc étudie le dossier. Sans commenter son cas en particulier, Canada Vie a précisé, dans un courriel à Radio-Canada, que généralement, les médicaments que vous avez spécifiés requièrent habituellement des autorisations pour être approuvés, ce qui peut légèrement allonger les procédures de remboursement*.

Des pharmaciennes consultées par Radio-Canada confirment qu'il y a un protocole à respecter avant que ce genre de demandes soit approuvé.

Pendant ce temps, Manon Leblanc doit attendre.

« Je ne veux pas attendre que tout recommence à ressortir. Je n’ai pas le goût de mourir, moi, je veux vivre. [...] Présentement, ce qu’il me manque pour pouvoir continuer et me donner la force, ce sont mes médicaments. Il me semble que ce n’est pas compliqué. »