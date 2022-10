Crise des camionneurs : la perte de confiance a mené Peter Sloly à démissionner

Quand la confiance commence à quitter la police, cela augmente le risque pour la sécurité publique , a-t-il déclaré devant un comité parlementaire jeudi soir.

L’ex-chef de police a démissionné au 19e jour de l’occupation du centre-ville d'Ottawa l'hiver dernier, au lendemain de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement Trudeau, alors que l'indignation publique face aux forces de l’ordre était à son apogée.

J'étais responsable de l'organisation et ultimement, j'ai pris la décision de me retirer de l'équation pour la sécurité publique , a expliqué M. Sloly devant le comité chargé de faire la lumière sur la déclaration de crise.

Le gouvernement fédéral a invoqué, le 14 février, des pouvoirs d'urgence temporaires, mais étendus pour mettre fin aux manifestations. Ces pouvoirs comprenaient la possibilité de geler les comptes bancaires et les cartes de crédit des manifestants et d'obliger les entreprises de dépanneuses à dégager les véhicules bloquant les rues d’Ottawa. Au même moment, le mouvement a été déclaré illégal.

Selon M. Sloly, quelques jours avant, un plan du Service de police d’Ottawa (SPO) était en cours pour déployer 2000 agents provenant d’autres municipalités. Mais le contingent complet d'officiers n'est pas arrivé aussi vite qu'il l'aurait souhaité, explique l’ancien chef de police.

Le déploiement policier, composé de huit corps de police, au coin des rues Bank et Wellington le 19 février 2022

La grande majorité d'entre eux sont arrivés après que j'ai quitté mes fonctions , a-t-il déclaré, s'appuyant sur les commentaires qu'il a faits devant une autre commission parlementaire en juin.

Les députés et les sénateurs du Comité spécial ont questionné M. Sloly pendant plus de deux heures jeudi.

Ils lui ont demandé s'il avait ressenti une pression politique pour démissionner pendant la crise.

L’ancien chef de police a répondu qu'il avait subi des pressions de la Commission des services policiers d'Ottawa et qu'il y avait un élément hautement politisé à sa sortie, mais a refusé de préciser la nature de cette pression.

« Est-ce que vous me demandez s'il y a eu ou non des signes de manque de confiance de la part de mon conseil d'administration, des conseillers municipaux et des députés? Je pense que c’est assez clair. »