Le nouveau spectacle de Fred Pellerin à Montréal cet hiver

Le conteur Fred Pellerin a dévoilé jeudi de nouvelles dates pour son plus récent spectacle, La descente aux affaires, qu’il présentera notamment à Québec et à Montréal cet hiver.

L’écrivain, scénariste et chanteur de Saint-Élie-de-Caxton, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière, a commencé sa tournée le mois dernier dans le Centre-du-Québec.

La descente aux affaires tourne autour de Toussaint Brodeur, marchand général et éleveur de mouches qui s’est souvent retrouvé dans les histoires de Fred Pellerin, sans jamais toutefois y tenir la vedette.

Le personnage a été interprété par Luc Picard dans deux adaptations cinématographiques des contes de Fred Pellerin – Babine et Ésimésac – et plus récemment par Émile Proulx-Cloutier dans le film L'arracheuse de temps, sorti l’an dernier.

Créer dans l’urgence

Le passage du temps est l’un des thèmes principaux du spectacle. Le temps me hante depuis tout le temps. J’avais 20 ans et je sentais déjà une forme d’urgence , a expliqué Fred Pellerin en entrevue à Radio-Canada en septembre.

Ça m’habite, en même temps, ça me fouette, ça me pousse à bouger, ça me pousse à agir, à penser , a-t-il ajouté.

La descente aux affaires sera présenté dans une douzaine de villes de la province cet automne avant de s’arrêter au Grand Théâtre de Québec, du 20 au 23 décembre.

Au mois de janvier, Fred Pellerin transportera son spectacle en France pour une série de sept représentations. Il se produira enfin à Montréal, au Théâtre Maisonneuve, du 1er au 4 mars.