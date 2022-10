Le film québécois Viking sortira dans les cinémas en France 

Les droits de distribution de cette comédie de science-fiction, qui a été présentée en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), ont été acquis par l’entreprise française UFO Distribution.

Nous avons découvert Viking au TIFF dans une salle comble, qui réagissait à son humour fin avec des rires et un enthousiasme que nous partagions. Nous avions déjà été séduits par [le précédent film de Stéphane Lafleur] Tu dors Nicole, et Stéphane Lafleur confirme ici sa singularité de ton et son talent dans la direction artistique et la direction d’acteurs , a déclaré, par communiqué, Stéphane Auclaire, associé – direction - distribution, d’UFO Distribution.

En attendant son arrivée dans les cinémas français, Viking poursuit sa carrière internationale dans les festivals. Après sa présentation cette semaine au festival de Namur, en Belgique, et au festival de Hambourg, en Allemagne, le film sera ensuite projeté au festival de Varsovie, en Pologne; au festival de Philadelphie, aux États-Unis et au Festival de films comiques de Vevey, en Suisse.