Jared Leto incarnera le grand couturier Karl Lagerfeld

En plus d’interpréter le personnage principal, l’acteur oscarisé produira ce long métrage, dont la date de sortie n’est pas encore connue.

Les deux hommes se connaissaient personnellement, et Jared Leto avait signifié son intention au directeur artistique de Chanel de l’incarner un jour au grand écran. Ce à quoi Karl Lagerfeld lui aurait répondu : Seulement toi, chéri, seulement toi , se souvient l’acteur en entrevue au magazine Women's Wear Daily.

Le film, dont la date de tournage n’a pas été annoncée, explorera les relations marquantes dans la vie du légendaire couturier. Le récit sera raconté à travers une lentille imprévisible, un peu comme l'homme lui-même , a indiqué la Maison Karl Lagerfeld, qui collabore au projet.

Au-delà des apparences

Karl serait fier de ce qu’on est en train de faire , a par ailleurs affirmé Jared Leto, qui a retenu pour son projet les services de trois anciens complices du styliste allemand, Pier Paolo Righi, Caroline Lebar, et Sébastien Jondeau.

« Mon rôle est de le représenter à l'écran aussi honnêtement que possible. Avec la célébrité, la plupart des gens ne voient pas sous la surface. Ils voient une ou deux facettes d'une personne.

Nous avons tous de la beauté en nous et nous avons tous des défauts. Nous avons des masques et puis nous avons des moments où nous dévoilons le masque. Je m’intéresse toujours à ce qui se cache derrière le masque , a conclu Jared Leto.

Vedette incontournable de la mode

Personnage excentrique et flamboyant, Karl Lagerfeld avait fait ses débuts en France chez Balmain puis chez Patou et Chloé, avant d'occuper en Italie la direction artistique de la griffe Fendi en 1965 et plus tard la prestigieuse maison Chanel, en 1983, qu'il n'a plus quittée par la suite.

Lunettes fumées en permanence, collets très hauts, breloques et gants de cuir noir, son look parfois clinquant était une signature qu’il a brandie comme un étendard dans le monde de la mode et de la création, où il fut aussi photographe, dessinateur, éditeur et réalisateur.

Il est décédé à Paris le 19 février 2019, à l’âge de 85 ans.