L’ensablement des chenaux causé par Fiona fait craindre pour la sécurité en mer

Le chenal, qui nécessite régulièrement des travaux de dragage, est désormais presque bloqué. Les pêcheurs demandent l'intervention rapide de Pêches et Océans.

Selon la directrice du quai de Loggiecroft, Helene Levesque Guignard, il n'y a qu'un bateau qui peut effectuer des travaux de dragage pour toute la région. «On est obligé de se le partage (...) Il n'est pas revenu depuis Fiona», déplore-t-elle. Photo : Nicolas Steinbach

La directrice du quai de Loggiecroft, Hélène Guignard Levesque, estime qu'une vingtaine de bateaux sont restés coincés dans le chenal depuis le passage de la tempête.

On voit que l'hélice est complètement tordue parce que dans la bande de sable il y a beaucoup de roches [...] c'est terminé, c'est complètement défait on parle de 5000 $ pour une nouvelle hélice et 600 $ pour sortir le bateau et le remettre à l'eau, sans compter le mécanicien , dit-elle.

Six bateaux ont été endommagés, selon l'administration portuaire.

Des pêcheurs ont endommagé les hélices de leurs bateaux lorsqu'ils se sont enlisés dans le sable à l'embouchure du chenal. Photo : Pierre Richard

Ce n’est pas acceptable, c'est très dangereux, pour l'instant on attend que quelque chose se passe pour réagir [...] on a fait une demande pour que le fédéral vienne déboucher , dit Hélène Guignard Levesque.

Le quai de Loggiecroft est enclavé à l'intérieur des terres, les pêcheurs ne disposent que d'une étroite sortie de la baie de Kouchibouguac, entre les dunes, pour accéder au détroit de Northumberland.

Le capitaine Roger Cormier représente les 48 pêcheurs du quai de Loggiecroft. Il fait partie de ceux qui se sont échoués dans le chenal après le passage de la tempête Fiona. Photo : Nicolas Steinbach

Le moment propice pour aller pêcher s'est considérablement rétrécie en raison du niveau de l'eau. Les bateaux ne peuvent désormais sortir qu'à marée haute.

Une semaine passée j'ai échoué, j'ai eu plusieurs fois de la misère à sortir , indique le capitaine Roger Cormier qui représente les 48 pêcheurs du quai de Loggiecroft.

Le sable de la dune s'est toute ramassé de l'autre bord de la rivière et puis on a de la misère de passer avec des bateaux. On fesse le fonds et une couple d'eux ont brisé leurs palettes , dit-il.

Des demandes à Pêches et Océans

L'entretien des chenaux relève de Pêches et Océans, mais les pêcheurs déplorent que les travaux de dragage tardent.

Le ministère indique avoir effectué des levées bathymétriques à plusieurs ports de la région, incluant à Loggiecroft et que des entrepreneurs ont été assignés aux ports ayant les plus grands besoins de dragage dans la région .

Un pêcheur de homard tente de revenir au quai de Loggiecroft. Plusieurs d'entre eux ont décider de lever leurs casiers avant la fin de la fin de saison en raison, entre autres, des conditions du chenal. Photo : Nicolas Steinbach

Parcs Canada est responsable du quai étant donné que les installations portuaires se trouvent dans le parc national Kouchibouguac. Le ministère reconnait que l'ouragan Fiona a causé un impact important au chenal, ce qui limite l’accès au et ainsi aux zones de pêches commerciales.

On demande qu'après une tempête, Pêches et Océans vienne tout de suite pour voir le niveau de l'eau et faire le dragage, une semaine ou deux c'est trop tard, la pêche est seulement 9, 10 semaines, si on perd 3 ou 4 jours ça coûte [cher] , fait valoir Roger Cormier.

Des travailleurs s'affairent à décharger les casiers à homard au quai de Loggiecroft, au Nouveau-Brunswick. Photo : Nicolas Steinbach

Pour éviter une tragédie

Hélene Levesque Guignard va même jusqu'à comparer l'état du chenal à celui du quai de Tabusintac plus au nord du Nouveau-Brunswick.

En mai 2013, deux pêcheurs et leur ami avaient perdu la vie dans le naufrage de leur bateau. Le Bureau de la sécurité des transports avait alors conclu que le fait que la position de la barre de sable ne pouvait être déterminée parce que le goulet avait tendance à s'envaser et le fond à se déplacer.

Moi je regarderais à l'incident qui s'est passé à Tabusintac plusieurs années passées ça ressemble exactement à ça, ça rend la situation dangereuse pour les capitaines, les personnes qui se trouvent sur le bateau , indique Hélene Levesque Guignard.

L'ensablement du chenal combiné à une ressource moins abondante et un prix plus faible a eu raison de la saison de plusieurs pêcheurs, une semaine avant la fin de pêche qui se termine le 12 octobre.

C'est le dernier voyage du pêcheur Oswald Robichaud. Lui et sa femme, qui pêche à ses côtés, ont décidé de ne pas prendre de chance, de peur de causer des dommages à leur bateau en raison de l'ensablement du chenal. Il estime qu'il perdra entre dix et vingt milles dollars de revenus. Photo : Nicolas Steinbach

Oswald et Ella Robichaud ont décidé de retirer leurs casiers de l'eau.

Nous autres on a décidé avec le goulet pis toute que non, on est resté une demi heure dans le goulet, vendredi, devant-derrière, devant-derrière, jusque ça fasse un trou pour essayer de décoller de là. C'est épeurant, moi j'ai peur , dit Ella Robichaud.

L'Union des Pêcheurs des Maritimes estime qu'au moins trois autres chenaux ont été touchés par la tempête et sont désormais dangereux pour la navigation : St-Thomas, Pointe-Sapin et Sainte-Anne-de-Kent.

Justin Trudeau a annoncé mardi un nouveau Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona de 300 millions $ pour aider les sinistrés de la tempête en Atlantique et au Québec. Une partie servira à reconstruire les quais de pêche et les ports pour petits bateaux.