Élections municipales : que proposent Lewis Weiss et Ivan Normandeau pour La Broquerie?

L'infrastructure est au cœur des programmes des deux candidats.

Les routes, le système de drainage et la construction de bassins de rétention des eaux pluviales constituent leurs principales priorités.

Le conseiller sortant Ivan Normandeau promet, s'il est élu d'élaborer, par exemple, un plan quinquennal pour l'amélioration des routes et des sentiers dans la municipalité.

Nous avons plusieurs chemins qui ont besoin d’attention et il faut toujours s'assurer que le drainage soit toujours bien fait , affirme Ivan Normandeau.

Il promet, entre autres, d'augmenter le nombre de sentiers en bâtissant d’autres circuits à Marchand et dans d'autres communautés.

De son côté, Lewis Weiss s'engage, s'il est réélu le 26 octobre, à faire pression sur les instances provinciales afin que soit refait le revêtement de deux routes provinciales qui passent sur le territoire de La Broquerie.

On doit continuer de faire des efforts pour des améliorations et le pavage. Il y a aussi le système de drainage le long de ces deux voies , affirme Lewis Weiss.

Lewis Weiss promet aussi de construire trois bassins de rétention d'eaux pluviales, dont un dans le village de Marchand, où les inondations ont causé d'importants dégâts ces dernières années.

C'est le temps de mettre une zone de rétention pour que l'eau ne vienne pas dans le village, mais coule derrière celui-ci , explique-t-il.

Par ailleurs, Ivan Normandeau souhaite aussi attirer plus de résidents dans la municipalité.

S'il n'a pas élaboré de programme spécifique à ce sujet, il affirme que la municipalité ne manque pas d'atouts pour séduire les entreprises et les familles.

On a deux belles écoles, française et anglaise. On a tous les services dont les entreprises ont besoin, de bons restaurants, de bons marchés. On a un bel aréna, un parc de balle, des jeux d'eau , dit-il.

Dans le district urbain local, Richard Lafrenière, Ron Vielfaure, Gäétan Bisson ont été élus sans opposition.

Dans le quartier 1, la lutte s'annonce serrée, puisqu'il y a 7 candidats pour 3 sièges à pourvoir. Pour le quartier 2, 4 candidats se font la lutte pour 3 postes.