Les folles années des bars clandestins de Hearst

Un bootlegger, ça c’est nous autres qui arrivent quand les bars y ferment , raconte Gaétan Doyon qui est venu au monde là-dedans comme son père et son beau-père étaient des contrebandiers avant qu'il ne suive leurs traces à l'adolescence.

Dans les années 70, la ville de Hearst a la réputation qu’à toutes les deux portes, il y avait un bootlegger, ou bar clandestin, sur la rue Front, la Transcanadienne aujourd'hui.

Le centre-ville de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Il y avait 11 bootleggers dans le [pâté de maison] , précise Gaétan Doyon.

Nous autres, on est dans un petit appartement puis on achète de la boisson pour deux, trois jours d’avance puis quand les bars ferment, nous autres, on dépanne.

« Quand on dépanne, les politiciens viennent boire. Tu vas avoir des docteurs, des gardes-malades [...], tu vas avoir the whole [...] nine yards. » — Une citation de Gaétan Doyon, ancien propriétaire d'un bar clandestin

L’endroit est très serré : une chambre, une cuisine, il n’y avait même pas de salon. Tu rentrais peut-être ben 20 personnes, mais moi je te paquetais ça à 40. Le monde était épaule à épaule. On avait du fun avec toutes sortes de classe .

L'homme de 60 ans vendait de l’alcool 24 heures sur 24, même s’il était illégal de le faire après une heure du matin. Il jure ne jamais avoir vu les policiers dans son établissement.

La peur de se faire prendre

Gérard Payeur est celui qui a ramené le sujet des contrebandiers dans les conversations des baby-boomers au Tim Hortons.

Le 17 septembre dernier, il était l’un des invités de la soirée Parlons-en donc, un genre de Tout le monde en parle avec des invités locaux sur la scène du Conseil des arts de Hearst.

Sobre depuis une vingtaine d’années, Gérard Payeur nous a expliqué que Hearst comptait autant de bars clandestins, en raison d’une grande population flottante comme, par exemple, des bûcherons qui louaient des chambres.

Une partie méconnue de l'histoire qu'il se fait un plaisir de remettre dans la culture populaire à l'occasion des festivités du centenaire de l'incorporation de la Ville, fondée en 1922.

Il a beaucoup parlé de comment c’était d'être jeune dans les années 70, puis les bars qu’on avait. Aujourd’hui, il reste juste le Companion, les autres ont toutes fermé , dit Sylvie Fontaine, la fille du maire de cette époque.

Sylvie Fontaine en pleine discussion avec notre journaliste. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle avait une certaine crainte de fréquenter ces bars clandestins parce qu’on savait que ce n’était pas légal. J’avais peur que les policiers arrivent pour faire une descente, puis que mon père vienne me chercher à la station de police.

Une peur qui ne l’a pas empêchée d’y faire un arrêt.

Je suis allée là avec des amis après le bar, disons que je n’ai pas pu rester là bien bien longtemps. Je n’aimais pas l’ambiance, je ne me sentais pas bien là. C’était des gens plus âgés, je me souviens d'avoir eu peur.

Chaque bootlegger avait sa spécialité

L'homme aux mille et une histoires, Gérard Payeur, nous a donné rendez-vous à l'hôtel Companion pour raconter sa vie nocturne dans les années 1970 et 1980.

Il prend le soin de préciser qu’on ne trouvait pas chez les contrebandiers de l’alcool produit de façon artisanale.

Ce n’était pas de l’alcool frelaté. L’alcool qu’on y vendait, c’était de l’alcool qu’on retrouvait partout sur le marché que les propriétaires de ces bars clandestins allaient acheter au magasin d’alcool, mais qu’ils revendaient de façon illégale.

Le musée de Timmins a quelques bières de cette époque dans sa collection comme cette bouteille de la Gold Belt Brewing. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les propriétaires de ces établissements trouvaient toutes sortes de stratagèmes pour remplir leur stock comme ils pouvaient seulement acheter un certain nombre de caisse de bière à la LCBO.

« Ces gars-là s’organisent avec leurs chums, leurs femmes, leurs amis, leurs frères allaient chercher leurs cinq caisses de bières puis ils mettaient ça ensemble. » — Une citation de Gérard Payeur

Il relate qu’ils avaient trouvé des subterfuges afin d’éviter que les bootleggers ne se fassent prendre en flagrant délit par des policiers en civil.

Un bar dont je me souviens, toujours clandestin, vendait ses cartes de membres. Tu devais être membre pour entrer. Là, tu cognais à la porte à une heure et demie du matin. Il y a un petit judas qui s’ouvrait, tu te présentais la face, tu montrais ta carte et, là, tu rentrais dans le bar.

Il a répété à maintes reprises qu’il fallait être connu par les propriétaires de l’établissement pour avoir son laissez-passer.

Chacun de ses endroits avait sa spécialité : des soirées de poker, les assoiffés du dimanche matin ou encore pour la consommation de films XXX en noir et blanc.