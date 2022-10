Où est l’appétit des Torontois pour les élections municipales?

Bonjour, je suis Gil, je veux devenir le prochain maire! . Gil Penalosa interpelle les passants dans le quartier The Junction à Toronto. L'urbaniste essaie de déloger John Tory et certains médias l’ont identifié comme le plus proche rival du maire sortant.

C’est dommage qu’il n’y ait pas assez d’intérêt pour les élections municipales, elles sont pourtant tellement cruciales , pense Gil Penalosa, sans toutefois se laisser abattre par les pronostics. Il est d’avis qu’une réforme du système électoral pourrait convaincre davantage d'électeurs de s’intéresser aux élections municipales. Or, dans une décision controversée, Doug Ford a empêché aux villes de la province d'adopter le vote préférentiel.

Gil Penalosa axe notamment son programme sur la division des logements locatifs et sur les développements immobiliers publics. Photo : Radio-Canada

Reste que Gil Penalosa s'inquiète du manque d'intérêt des électeurs, à l'approche du scrutin du 24 octobre.

D’autant plus que la tendance est lourde. En 2018, le taux de participation n'avait atteint que 41 %, un recul par rapport aux 54 % des Torontois inscrits qui avaient exercé leur droit de vote quatre ans plus tôt.

Les résultats n’étaient guère plus glorieux lors de la victoire de Doug Ford, en juin. Le taux de participation avait à peine dépassé les 43 %, le plus faible jamais enregistré lors d’un scrutin provincial en Ontario.

Le politologue Peter Graefe ne s'attend pas à ce que la tendance soit inversée cette fois-ci.

Tout indique que le maire sortant John Tory file vers la victoire et ses adversaires peinent à s'imposer comme une alternative crédible.

John Tory brigue un troisième mandat à la tête du conseil municipal de Tory. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Selon lui, la domination de John Tory ne pousse pas les électeurs à la curiosité. Quand il y a ce qui semble être un couronnement en cours, il est normal que cela ait des échos. La campagne électorale est beaucoup moins [présente] dans les médias et donc les gens la suivent beaucoup moins , indique le professeur à l’Université McMaster.

« Il ne semble pas y avoir beaucoup [de raisons] pour faire sortir les gens. Je pense que ça s'explique en partie par une course à la mairie peut-être un peu plate. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l’Université McMaster

Pourtant, avec les nouveaux pouvoirs dont hériteront les prochains maires de Toronto et d’Ottawa, le choix est déterminant cette année, estime Peter Graefe.

Selon lui, l’absence de formations politiques au niveau municipal n’encourage pas non plus la participation des électeurs. Les courses à la mairie se transforment parfois en concours de personnalités plutôt qu’en débats d’idées. La mobilisation des électeurs est plus difficile qu’au niveau provincial ou fédéral : Il y a moins de machines partisanes qui poussent les gens, qui contactent les gens , rappelle-t-il.

« Je n'ai pas vu de candidature où il y avait une organisation capable de vraiment faire face à M. Tory. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l’Université McMaster

Au quartier général d’Alejandra Bravo, les bénévoles préparent le prochain blitz de porte-à-porte. La candidate dans le quartier de Davenport travaille d’arrache-pied pour convaincre les résidents de se déplacer pour voter.

Beaucoup de personnes ne savent pas que le vote arrive le 24 octobre , s’étonne Alejandra Bravo. Les pancartes font leur apparition depuis quelques semaines déjà, mais certains électeurs ne réalisent pas que le scrutin approche.

Alejandra Bravo brigue le poste de conseillère municipale dans le quartier Davenport, à Toronto. Photo : Radio-Canada

Tout le monde pense en réalité qu'il va y avoir peu de participation dans les urnes, et ça c'est dommage, c'est pas bon pour la démocratie au moment où la démocratie vit une crise ici au Canada.

C’est à nous, les candidats, d'inspirer et c’est ce qu'on essaie de faire chaque jour avec nos bénévoles , lance Alejandra Bravo.

À l’autre extrémité de la ville, dans le quartier Beaches-East York, l’entrepreneur Sébastien Auger essaie aussi d’accumuler les votes, en persuadant ses voisins, un à la fois. Jusqu'ici, son aventure électorale lui a permis de constater que le cynisme est bien présent dans sa ville. Il y a beaucoup de ça : ‘’Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va changer’’ , explique-t-il.

Sébastian Auger est un néophyte en politique municipal. Il s'agit de sa première participation à une campagne électorale. Photo : Radio-Canada

« J'espère pouvoir amener l'intérêt, étant moi-même quelqu'un qui a déjà été pas intéressé du tout. » — Une citation de Sébastien Auger, candidat au poste de conseiller municipal, Beaches-East York

Le conseiller municipal, c'est le personnage politique qui est le plus accessible au public , lance Sébastien Auger. Selon lui, les Torontois ont tout intérêt à participer à la sélection de leurs élus.

Les élections municipales en Ontario auront lieu le 24 octobre.