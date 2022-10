Une nouvelle statue attire bien des curieux à Cheadle

La statue prénommée Cheetle Hand, d’un peu plus de 5 mètres de haut, est située à Cheadle, à 45 minutes de Calgary.

L'entreprise Frito-Lay, qui possède la marque Cheetos, a expliqué dans un communiqué qu’ils ont choisi la petite municipalité albertaine pour sa ressemblance sonore avec le mot Cheetle. Ce mot désigne la poudre de fromage qui traîne sur les doigts lorsqu’on mange des croustilles.

Depuis quelques jours, de nombreux visiteurs viennent faire un tour à Cheadle. Toutes les 10 minutes, deux à trois voitures s'arrêtent sur le bord de la route et des gens en sortent pour prendre des photos et des égoportraits avec la statue.

Cathie Pearson est venue avec un sac des fameuses croustilles pour prendre une photo avec la statue. Je trouve que c’est génial [...] ça attire l’attention sur Cheadle , dit-elle.

Cathie Pearson est venu avec son sac de la marque pour se prendre en photo avec la statue. Photo : Radio-Canada / William Hamelin

Dans le cas de Jack Anj et Johanne Sebaski, en entendant parler de la statue à la radio, ils ont décidé de faire un détour vers Cheadle avant de s'arrêter à Drumheller. En arrivant sur place, Jack Anj a trouvé celle-ci très intéressante.

Durant notre voyage sur la route à travers le Canada, nous espérons toujours voir avec impatience des choses plus grandes que nature , explique-t-il. Le Torontois trouve toutefois dommage qu’il ne soit pas possible d’aller plus près de la statue à cause de la barrière de fils de fer qui bloque l’accès.

Une attraction avec une date de péremption

Bien que l’attraction semble très populaire, elle ne sera là que pour une durée limitée. La compagnie Frito-Lay a confirmé que la statue ne sera présente que jusqu’au 4 novembre.

Jane Mitton est une résidente de Cheadle et l’une des administratrices du groupe Facebook I Love Cheadle! . Elle avait publié une image du nouveau monument sur le groupe qui a été partagée de nombreuses fois.

Pour elle, le fait que la statue géante sera retirée le mois prochain la désole puisque, récemment, elle a remarqué que le niveau de trafic et de visiteurs a augmenté depuis que celle-ci a été installée.