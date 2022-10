Une nouvelle plateforme web pour les femmes qui envisagent l’avortement

Le site comprend de l’information sur les méthodes d’interruption de grossesse et les étapes à suivre pour y avoir recours. Les réponses aux questions relatives aux obstacles propres aux régions s'y trouvent également.

Une section de la plateforme sert également à démystifier certaines croyances populaires entourant l'avortement. On y apprend notamment que le taux de complication à la suite de l’intervention médicale est extrêmement faible, soit de 0,1 %.

De plus, une vaste campagne de sensibilisation, comprenant plusieurs témoignages de femmes qui ont vécu une interruption de grossesse, est déployée sur les réseaux sociaux afin de rejoindre les plus jeunes, indique Nastassia Valois-Williams, coordonnatrice à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Auparavant, les personnes enceintes et leurs proches qui cherchaient des outils et des informations pour les aider à prendre une décision face à une grossesse surprise ou non désirée devaient appeler directement au CISSS pour obtenir des réponses , déplore Nastassia Valois-Williams.

« Il y avait un manque criant d'information neutre, vérifiée et fiable. [...] Il y avait seulement quelques lignes sur la page internet du CISSS de la Gaspésie. » — Une citation de Nastassia Valois-Williams, coordonnatrice à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Le microsite et la campagne sont menés par le comité-conseil en santé des femmes, qui est chapeauté par la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles, en collaboration avec le CISSS de la Gaspésie. Ce projet est le fruit de plus d'un an de travail.

Nastassia Valois-Williams, coordonnatrice à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

La coopération du CISSS

La présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie, Connie Jacques, assure que son organisation travaillera de pair avec les responsables de l'initiative.

Selon elle, il y a encore du travail à faire pour améliorer l'accès à l'avortement en Gaspésie.

Actuellement, seul l'hôpital de Gaspé offre l'avortement. L'intervention y est possible jusqu'à douze semaines et six jours de grossesse.

Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Léa Blouin-Rodrigue, agente de développement en santé des femmes à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, est du même avis. Les défis en région sont nombreux : immensité du territoire, offre de services restreinte et crainte de ne pas pouvoir se faire avorter dans l'anonymat.

Elle se dit également préoccupée par le recul du droit à l'avortement aux États-Unis. Nous n'avions jamais douté de la pertinence de cette campagne-là, mais avec ce qui s'est passé aux États-Unis [...] on avait encore plus d'énergie et de détermination à sortir la campagne et à en faire la diffusion de manière très large .

« Même si au Canada et au Québec, on ne voit pas de recul, nous ne sommes pas très loin des États-Unis. [...] Il faut rester vigilant à ce sujet-là. » — Une citation de Léa Blouin-Rodrigue, agente de développement en santé des femmes à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Léa Blouin-Rodrigue, agente de développement en santé des femmes à la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen