Faire du ski de fond dans les centres de la Sépaq coûtera plus cher

Georges-Émile Bourgault est un féru de ski de fond. Une activité qu’il pratique en famille avec sa compagne et leurs deux enfants de 5 et 4 ans.

En hiver, on fréquente les centres de ski de fond de la Sépaq presque toutes les fins de semaine. On prend nos abonnements chaque année depuis belle lurette , confie-t-il.

Pour la première fois, il y réfléchit à deux fois avant d’en souscrire un. Les tarifs réclamés le font hésiter. La fois dernière, l’accès illimité à tous les centres coûtait 214 $ par personne; cette saison, il lui faudra débourser 282 $. Le père de famille ne comprend pas.

« Je suis prêt à accepter une augmentation d’année en année raisonnable. Je ne considère pas qu’une augmentation de 32 % soit raisonnable. D’autant qu’elle arrive sans crier gare, sans justification. » — Une citation de Georges-Émile Bourgault, fondeur passionné

L’inflation touche tout le monde. L’augmentation du coût du carburant a un impact sur les coûts d’entretien des pistes , répond Simon Boivin, porte-parole et responsable des relations avec les médias de la Sépaq , avant de préciser que le contexte économique actuel n’explique pas tout.

Pour répondre à la demande des skieurs

On a revu nos modalités d’abonnements aux centres de ski de fond pour répondre à une demande d’offrir davantage d’abonnements saisonniers , assure-t-il.

La Sépaq a mené une étude auprès de ses visiteurs pour connaître leurs habitudes de fréquentation. Ce qu’on a vu, c’est que la grande majorité de nos abonnés ne fréquentent qu’un seul centre ou ont une préférence marquée pour un seul centre , révèle Simon Boivin.

Les férus de sports d'hiver attendent les premières neiges avec impatience. Photo : Gracieuseté : Mélodie Leblanc

C’est pourquoi la Sépaq commercialisera cette année un abonnement donnant droit à un accès illimité à un seul centre au prix de 220 $ par personne. Par rapport aux 214 $, ça représente une réévaluation de 2,8 % , minimise le responsable média.

Quant aux 282 $, il mentionne qu’un ajustement a été fait par rapport à ce qui est proposé ailleurs, c’est-à-dire dans les centres privés.

Ça devrait être gratuit

Pierre Lavoie n’est pas convaincu. Ce n’est pas une bonne nouvelle , considère celui qui est à l’origine du Grand défi Pierre Lavoie pour sensibiliser la population à l’acidose lactique, une maladie héréditaire rare qui a emporté ses deux enfants.

Il y voit au contraire une incohérence.

L’hiver, ce n’est pas facile de faire bouger les gens à l’extérieur. On a vu la popularité du ski de fond avec la COVID-19. Il faut protéger ça et non [pas] augmenter les frais parce qu’il y a une augmentation de l’achalandage , dit-il.

Pierre Lavoie pense que l’accès aux centres de la Sépaq devrait être gratuit. Il en fait même une question de santé publique.

Si c’était gratuit, il y aurait encore plus de monde. Et quand le monde bouge, ça coûte moins cher au système de santé.

La prévente des abonnements de saison pour les centres de ski de fond de la Sépaq s’ouvrira jeudi matin et durera jusqu’au 19 octobre. Elle permet de bénéficier d’une réduction de 10 %.

Avec la collaboration de Jay Turnbull