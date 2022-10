Une association veut contraindre Vancouver à consulter le public pour un projet autochtone

La Kits Point Residents Association, qui représente plus de 1000 ménages dans le secteur, veut que la cour contraigne la Ville à consulter les résidents du quartier avant de signer un nouvel accord.

La Ville n’a pas donné aux résidents de Kits Point et de Vancouver de détails sur l’accord ou l’occasion de se faire entendre, même si le personnel de la Ville assurait qu’il échangerait avec la communauté et tiendrait compte des effets du projet sur le quartier environnant , peut-on lire dans la requête  (Nouvelle fenêtre) .

« Dans les circonstances, la Ville doit être équitable envers les résidents et elle doit offrir l'occasion de faire des soumissions et d'être écouté avant d'adopter la résolution. »

Le projet de développement immobilier Sen̓áḵw, mené par le groupe Nch’ḵay̓ West, permettrait la construction de 11 tours dans une partie de False Creek, des terres qui ont été restituées à la Première Nation en 2003.

Le projet pourrait créer 6000 nouveaux logements dans le marché locatif d’ici 2027, selon les responsables.

La Ville prend connaissance de la requête et va répondre en temps et lieu , répond la Ville de Vancouver dans une communication écrite.

La Première Nation renvoie, quant à elle, toute demande de commentaire vers la Ville.

L’association de résidents déclare qu’elle a essayé d’obtenir des détails sur le projet avant que l’accord soit signé, mais affirme que les membres du personnel de la Ville ont répondu qu'ils ne pouvaient pas discuter des détails, car tout échange sur l’enjeu doit être fait devant les caméras ou en huis clos.

Dans la requête, les citoyens affirment que les actions de la Ville ne respectent pas la Charte municipale, les règlements qui encadrent la gestion de Vancouver.

« Plusieurs intérêts et enjeux doivent être abordés et négociés par Nch'kay West et la Ville de Vancouver, ce qui inclut les effets sur les services, les infrastructures, l’environnement, les installations publiques, le stationnement, le transport, la qualité de vie et les impôts fonciers. »