Val-d’Or souhaite de l’aide de Québec pour boucler son budget

Invitée par la Chambre de commerce de Val-d’Or, jeudi, la mairesse Céline Brindamour a rappelé aux gens d’affaires les défis financiers auxquels fait face son administration.

À ses yeux, le gouvernement du Québec devra faire sa part pour éviter que les municipalités soient contraintes de refiler la hausse de leurs dépenses aux contribuables.

« C’est sûr que la préparation du prochain budget s’annonce comme un important casse-tête, a-t-elle confié après sa conférence. On l’a vu dans nos ouvertures d’appels d’offres récentes, avec des hausses de 20 %. On a retardé des projets. D’autres n’avaient pas le choix d’être réalisés malgré des hausses de coûts », a souligné Mme Brindamour.

« C’est inquiétant. On n’est pas désespérés, mais il faut être consciencieux. D’avoir un signal du gouvernement qu’on pourrait avoir dès 2023 de l’argent en plus de ce qu’on a déjà au pacte fiscal, ce serait le bienvenu. » — Une citation de Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

Peu de sources de revenus

Mme Brindamour rappelle que Québec était venu au secours des villes pendant la pandémie en 2021 et 2022. Elle espère que les pressions de l’Union des municipalités du Québec auprès du nouveau gouvernement caquiste porteront fruits.