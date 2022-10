Le Parti conservateur va demander un dépouillement judiciaire dans Beauce-Nord

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) va bel et bien demander un dépouillement judiciaire dans la circonscription de Beauce-Nord. La demande sera déposée devant la Cour du Québec vendredi.

L’attaché d’Éric Duhaime, Cédric Lapointe, indique que deux avocats ont travaillé sur le dossier et ils estiment qu'ils ont des motifs raisonnables de formuler une telle demande. Selon lui, le recensement des votes effectué mardi matin a révélé certaines anomalies dans le processus électoral.

Le candidat conservateur dans Beauce-Nord, Olivier Dumais, a perdu par seulement 202 voix derrière le candidat caquiste Luc Provençal. Le parti estime qu’il a des chances d’aller chercher une victoire, puisque 372 bulletins de votes ont été rejetés.

La loi électorale prévoit un délai maximum de quatre jours après le recensement des votes pour effectuer une demande de dépouillement judiciaire.

Ce sera au tribunal d'accepter ou de rejeter la demande. Si elle est acceptée, un nouveau dépouillement aura lieu et un juge proclamera le vainqueur.

Selon Élections Québec, au moins un dépouillement judiciaire a lieu après chaque élection québécoise. Il est cependant très rare que le processus se solde par un renversement du résultat. Outre le dépouillement dans Gaspé en 2018, le dernier cas remonte à 1976.

Le résultat le plus serré

Parmi les 125 circonscriptions de la province, c'est dans Beauce-Nord où la lutte a été la plus chaude lundi soir. La circonscription de Fabre, à Laval, suit de près : la caquiste Alice Abou-Khalil ne l'a emporté que par 306 voix. Quant à Beauce-Sud, elle est la quatrième circonscription où le résultat a été le plus serré. Le caquiste Samuel Poulin a obtenu 428 voix de plus que son adversaire conservateur.