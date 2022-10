Le Rouge et Or sur le terrain pour un deuxième match en cinq jours

Les derniers jours ont été une véritable course contre la montre pour Glen Constantin et son équipe. Après sa victoire contre les Redmen de l’Université McGill à Québec dimanche, le Rouge et Or n’a bénéficié que de quatre jours pour peaufiner son plan de match contre le Vert et Or vendredi soir à 19 h à Sherbrooke.

Le travail de préparation en vue de la rencontre de vendredi a même commencé avant que le Rouge et Or n’affronte McGill samedi.

On a du staff qui est rentré samedi soir pour travailler sur les bandes vidéo du match entre Sherbrooke et Concordia , raconte Constantin. On a pu décortiquer ce match-là. On a joué dimanche et en soirée, on a du monde qui n’est pas rentré à la maison le dimanche soir pour continuer le travail. C’est très intense.

Les joueurs avaient congé lundi, mais certains comme Jean-Antoine Dean-Rios ont choisi de ne pas attendre à mardi pour se mettre au travail.

Lundi, on l’avait off, mais on a quand même regardé des vidéos parce qu’on savait que vendredi allait venir vite, explique le joueur de ligne offensive. Je me suis couché plus tôt tous les soirs parce qu’on avait moins de temps pour récupérer.

Un premier match pour Robichaud?

Le Rouge et Or a vaincu le Vert et Or 27-3 lors du tout premier match de la saison. Sherbrooke pourrait présenter un visage différent cette fois en attaque.

Anthony Robichaud, quart-arrière numéro un de l'équipe, pourrait être en uniforme pour cette rencontre, lui qui n’a pas encore disputé un seul match cette saison en raison d’une blessure.

Dans tous les cas, Glen Constantin espère voir un effort soutenu des siens, après une performance en deux temps lors du premier duel entre les deux équipes en août dernier.

Je pense qu’on avait marqué sur chacune de nos poussées offensives de la première demie, mais on a eu relâchement par la suite. C’est la nature humaine. Sherbrooke a fait un bon travail, mais on aurait pu avoir une meilleure finition offensive en deuxième demie.

Le Rouge et Or a aussi la chance de lancer un message fort au Vert et Or alors que les deux équipes pourraient fort bien se revoir au premier tour éliminatoire.

On n’était pas satisfait de notre deuxième demie à l’attaque contre eux la dernière fois , explique Jean-Antoine Dean-Rios. Alors s’il y a un message à lancer, c’est qu’on ne veut pas répéter les mêmes erreurs et amener notre jeu à un autre niveau.

Un record, quel record?

Glen Constantin pourrait égaler vendredi Brian Towriss pour le plus grand nombre de victoires en carrière pour un entraîneur au football universitaire canadien.

L'entraîneur Glen Constantin entouré de ses joueurs lors d'un entraînement. Photo : Mathieu Tanguay/Rouge et Or

L’entraîneur n'est qu'à une victoire de la marque de son homologue des Huskies de l’Université de la Saskatchewan qui a cumulé un total de 196 victoires.

Cet accomplissement est bien loin dans les priorités de Glen Constantin.

Au début de la saison, on en a parlé un peu, mais toute mon attention est portée à notre match. On prendra le temps de réfléchir aux honneurs à la fin de la saison.

En bref

Pour le Rouge et Or, il s’agira d’une première visite à Sherbrooke depuis la défaite de 23-17 subie la saison dernière. C’est la seule victoire du Vert et Or contre Laval dans l’histoire du programme sportif sherbrookois.

Déjà, plus de 16 000 billets ont été vendus en vue de l’affrontement entre le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal, le dimanche 16 octobre au Stade Telus-Université Laval.