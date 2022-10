Toutes les écoles de Charlottetown ont le feu vert pour rouvrir vendredi matin

Les écoles sont fermées depuis le passage de l’ouragan Fiona sur la région atlantique, le 24 septembre.

Dans un communiqué du ministère provincial de l’Éducation jeudi après-midi, on encourage les parents à reconduire leurs enfants à l’école ou à les accompagner jusqu’à leur arrêt d’autobus pour être certains que le chemin qu’ils empruntent est sécuritaire.

On leur demande aussi de rappeler à leurs enfants de ne pas toucher les fils électriques qui jonchent toujours le sol et de rester à l’écart des travailleurs qui poursuivent les travaux et les opérations de nettoyage qui s’imposent toujours, 12 jours après l’importante tempête.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des branches cassées et des fils électriques jonchaient toujours les rues de Charlottetown, jeudi, 12 jours après le passage de Fiona. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Dans d’autres secteurs de l’île, le retour en classe s’est effectué plus tôt cette semaine.

D’autres écoles demeurent fermées. C’est notamment le cas de l’École Évangéline, dont le bâtiment a été lourdement endommagé par Fiona. On ne sait toujours pas quand les cours pourront reprendre, mais il a été décidé que les terrains du Festival acadien et de l’exposition agricole seraient temporairement utilisés.