Marchand évoque d’autres dépassements de coûts pour le tramway

Le maire de Québec ne serait pas surpris de voir la facture du projet de tramway gonfler une nouvelle fois en raison de l’inflation. Si cela devait se produire, Bruno Marchand a confiance que les gouvernements provincial et fédéral assumeront leur juste part des dépassements de coûts.

Les hausses de coûts affectent beaucoup les grands projets, probablement que le tramway sera affecté par cela aussi. On verra, je ne peux pas vous dire la teneur, la hauteur, c'est combien. [Est-ce que] c’est [...] peu ou c'est beaucoup? On verra puis après ça, on prendra les décisions [qui s’imposent] , a déclaré M. Marchand jeudi.

Le maire a précisé que les coûts finaux du projet seraient connus une fois que les consortiums retenus pour le matériel roulant et les infrastructures auront déposé leurs propositions financières.

600 M$ plus cher

L’an dernier, le budget pour la réalisation du tramway était passé de 3,365 à près de 4 milliards $. Une hausse d’environ 600 millions $, ou 18 %.

En janvier de cette année, Radio-Canada avait appris que la Ville de Québec était parvenue à limiter les coûts additionnels à entre 500 et 550 millions $. Le projet, en date d'aujourd'hui, est donc évalué à 3,9 milliards $.

Bruno Marchand n'exclut pas de nouveaux dépassements de coûts pour le projet de tramway. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement du Québec et Ottawa s’étaient entendus pour financer chacun 40 % des coûts de construction du tramway. Le 20 % restant sera assumé par la Ville de Québec.

L’entente tripartite portait toutefois sur le budget initial de 3,3 milliards $. Le gouvernement du Québec est ouvert à financer 40 % des coûts de construction, incluant les dépassements, mais il veut avoir l’assurance que le fédéral fera de même.

Le ministre et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a indiqué à plusieurs reprises que son gouvernement était prêt à assumer 40 % de la facture totale. Or, pour ce faire, Ottawa doit trouver une façon d’aller chercher les sommes additionnelles à même ses programmes de financement existants.

Appui indéfectible

Des pourparlers sont toujours en cours entre les deux niveaux de gouvernement pour trouver une solution. Bruno Marchand s’attend à ce que les négociations débouchent sur une entente. Il dit sentir l’appui indéfectible du gouvernement Legault dans ce dossier.

Le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a signifié à plusieurs reprises l'ouverture de son gouvernement à financer 40 % du projet de tramway, incluant les dépassements de coûts (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

C'est juste que le gouvernement [fédéral] doit travailler avec ses structures, donc, ça prend du temps. C'est le gouvernement du Québec qui pilote ça avec eux. Les échos qu'on en a, c’est que ça va bien puis si ce n'est pas le cas, on va vous le dire puis on va faire les revendications qu'il faut , a-t-il assuré.

Le Bureau de projet du tramway doit déposer en novembre son dossier d’affaires auprès de la Société québécoise des infrastructures. Il inclura le calcul du financement, la mise à jour de la réserve pour risques et la finalisation du coût du projet.

Le décret gouvernemental censé donner le feu vert au dossier d’affaires et permette que le projet passe en mode réalisation devrait être accordé en mars 2023.

Avec les informations de Louise Boisvert