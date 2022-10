Des plaques d’immatriculation pour rendre hommage aux femmes autochtones disparues?

La députée manitobaine de Point Douglas, Bernadette Smith, a déposé un projet de loi, mercredi, pour homologuer un nouveau genre de plaque d’immatriculation. Elles seraient un hommage aux femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées (FFADA2S+).

Ces plaques comporteraient le dessin d'une main rouge ou d'une robe rouge et l'abréviation en anglais MMIWG2S [ FFADA2S+ ] , a précisé Mme Smith.

Les profits des ventes de ces plaques seraient reversés à des associations et aux familles des victimes.

Selon le projet de loi 241, la province devrait consulter des personnes et des organisations qui représentent les intérêts des familles et des FFADA2S+ avant de choisir un organisme de bienfaisance bénéficiaire.

Ce projet, qui viendrait modifier la Loi sur les conducteurs et les véhicules, a été présenté le lendemain de la journée nationale d’action pour les FFADA2S+ .

Il est clair qu'il faut faire davantage pour protéger les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, a ajouté la députée néo-démocrate devant l’Assemblée législative.

Bernadette Smith est une défenseuse de la cause. Après la disparition de sa sœur de 21 ans, Claudette Osborne-Tyo, il y a 14 ans, elle a cofondé la Coalition des familles des femmes disparues et assassinées au Manitoba et l'initiative Drag the Red.

Cette dernière permet à des bénévoles de fouiller les eaux de la rivière Rouge pour y retrouver les corps qui y sont parfois abandonnés.

Mme Smith espère que ces nouvelles plaques d’immatriculation contribueraient à sensibiliser les gens et à les inciter à agir .

Les projets de loi d'initiative parlementaire comme le sien, qui sont présentés par des députés d'arrière-ban ou des élus de l'opposition, sont rarement adoptés. Ils progressent plus lentement dans le processus parlementaire et pour être adotés, ils ont besoin de l'appui du gouvernement.

La session actuelle de l'Assemblée législative se termine le 3 novembre.