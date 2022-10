Caraquet en mission à Saint-Pierre-et-Miquelon

Joint à la mairie de Saint-Pierre, où il prenait part à une réunion, le maire, Bernard Thériault, explique qu'il s'agit d'une mission exploratoire subventionnée par un programme de la commission mixte Canada-France .

Il est accompagné du directeur général, Marc Duguay, et de l'agente du patrimoine, Aline Landry.

Le directeur général Marc Duguay et le maire de Caraquet dans une discussion à la mairie de Saint-Pierre Photo : Gracieuseté

Cette visite n'avait pas été annoncée publiquement aux résidents de la municipalité. Bernard Thériault, qui a maintes fois critiqué son prédécesseur à la mairie, Kevin Haché, au sujet de voyages d'élus municipaux ailleurs au pays ou à l'étranger, n'a pas hésité à justifier l'importance de ce voyage.

« Nous espérons jeter les bases d'une collaboration entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Caraquet dans quatre domaines précis : le tourisme, la culture, le patrimoine et l'aquaculture. » — Une citation de Bernard Thériault, maire de Caraquet

On participe à des rencontres avec toutes sortes d'acteurs et l'on espère que ça va mener à des liens plus étroits entre nos deux communautés , affirme-t-il.

En avoir pour son argent

Le maire précise que la subvention obtenue pour ce voyage est de 3500 $.

Il estime le coût total de ce séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon à 6000 $ tout au plus. Il s'engage par ailleurs à faire un compte-rendu du voyage et expliquer à quelles retombées concrètes auxquelles les citoyens doivent s'attendre.

« Ce ne sont pas des vacances. Mardi, par exemple, on a commencé à travailler à 7 h 30 pour finir à 21 h. » — Une citation de Bernard Thériault, maire de Caraquet

Des retombées

Le maire Thériault s'attend à des retombées concrètes au plan économique.

On sait déjà par exemple qu'il y a un producteur qui a déjà les yeux sur une collaboration avec notre région dans le domaine de la culture de l'huître , explique-t-il. On a déjà des contacts et ça va se concrétiser.

Les représentants de Caraquet ont aussi visité le Musée Héritage, à Saint-Pierre Photo : Gracieuseté

Il parle également d'une collaboration entre la Distillerie Fils du Roy et des brasseurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un intérêt pour des échanges d'artistes avec le Festival Acadien ou encore d'un projet de mini-croisière qui parcourt le golfe du Saint-Laurent pour visiter l'Amérique Française.