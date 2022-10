La FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava célèbre ses 50 ans

Deux représentations d’un spectacle-mystère seront offertes gratuitement aux membres au Théâtre du Palais municipal de La Baie le 14 octobre. Plus de 3500 personnes y sont attendues.

Un jeu-questionnaire portant sur la région et une série de vidéos seront aussi publiés sur le site de l’organisation.

Selon le directeur régional Patrice St-Pierre, la mission de la FADOQ demeure tout aussi pertinente un demi-siècle après sa création.

Presque toutes les localités de la région ont leur club FADOQ puis cette présence-là permet une vitalité des milieux, la pratique possible d’activités régulières, donc de sortir les gens de chez eux, de lutter contre les quatre grands I, l’isolement, l’inactivité, l’insécurité, l’inutilité, puis la présence des clubs FADOQ sur l’ensemble du territoire permet cette belle vitalité-là, cette belle accessibilité-là de loisirs pour les gens de 50 ans et plus, a-t-il mentionné.

La fédération régionale regroupe 30 000 membres, répartis dans 62 clubs sur tout le territoire qui s’étend jusqu’à Chibougamau—Chapais.

Ceci représente 25 pour cent des personnes de 50 ans et plus dans la région.