Coopérative alimentaire, stationnement et condos : le point sur les projets à l’Adresse sur le fleuve

Le président de Trimco, Guy Boutin, affirme qu’un projet de coopérative alimentaire est dans les plans. Il travaille à concrétiser ce projet. Par contre, il affirme qu’aucune grande entreprise n’avait l’intention d’y installer une épicerie.

On a sollicité toutes les grandes chaînes d’alimentation, c’est pas un volume assez important pour eux autres , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Il affirme qu’une fois le projet de l’Adresse sur le fleuve terminé, il comptera environ 1200 unités de logement.

La possibilité d’un stationnement pas écartée

Dans la crainte qu’un stationnement soit aménagé près des immeubles résidentiels, des citoyens ont démarré une pétition pour réclamer des commerces de proximité.

C’est pas nous qui voulons un stationnement, c’est l’Amphithéâtre Cogeco , affirme Guy Boutin qui se serait fait parler de cette possibilité par le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé.

Guy Boutin déplore que des citoyens s’opposent à l’idée d’un stationnement pour l’amphithéâtre. Je pense qu'ils auraient fait les choses comme il faut, mais on ne leur laisse même pas le temps.

Il ajoute que s’il y avait un stationnement, il ne serait pas sur le terrain situé au coin des rues Draveurs et des Commissaires, mais sur celui plus près de l’amphithéâtre.

C’est un terrain qu’on a acheté il y a six ans et c’est un terrain qui est très contaminé. On le savait, il a été acheté en conséquence de ça, le prix a été révisé à la baisse compte tenu que ce terrain était contaminé, a-t-il déclaré. Sauf que plus ça va, plus c’est difficile à décontaminer, les normes étant ce qu’elles sont.

Il explique qu’un terrain dont la vocation serait d’en faire un stationnement a moins besoin d’être décontaminé qu’un terrain destiné à accueillir des logements.

On essaie de le vendre même au coûtant depuis une couple d'années et la décontamination pour un terrain de stationnement est beaucoup moindre que si on faisait de l’immobilier résidentiel ou même commercial .

D’après les dernières soumissions qu’il a reçues, le président de Trimco affirme qu’il en coûte environ 10 dollars par pied carré pour décontaminer les terrains.

Du commercial et des condos locatifs

Pour ce qui est du terrain situé au coin des rues Draveurs et des Commissaires, Guy Boutin projette qu’il y ait entre 15 000 et 18 000 pieds carrés au sol de commercial et deux étages de logement, minimum 30 unités de condos locatifs .

Je pense qu’on va y arriver à un moment donné , estime-t-il.

C’est possiblement dans cet immeuble qu’une coopérative alimentaire sera installée si le projet voit le jour.