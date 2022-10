Scandales d’agressions sexuelles à Hockey Canada : statu quo chez Hockey N.-B.

La fédération néo-brunswickoise a affirmé jeudi qu’elle continue d'attendre les résultats de la révision indépendante de la gouvernance de Hockey Canada et ses recommandations.

Dans une déclaration écrite, Hockey Nouveau-Brunswick dit toutefois comprendre les préoccupations soulevées par ses membres et d'autres personnes dans tout le pays, et prend des mesures pour y répondre .

Elle ajoute qu’elle est fermement engagée à mener le changement culturel du sport .

« Nous avons engagé des experts en la matière sur les thèmes de la violence sexuelle, de la masculinité, de la maltraitance et de la discrimination. Nous promouvons la diversité, l'équité et l'inclusion, et intégrons ces valeurs importantes dans toute l'organisation. »