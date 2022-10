La première montre connectée de Google sera en vente le 13 octobre

L’Apple Watch a maintenant de la concurrence chez Google : le géant californien a dévoilé les fonctionnalités de sa Pixel Watch jeudi matin à l’occasion de son événement Made By Google. L’entreprise a aussi présenté ses deux nouveaux téléphones, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

Ces appareils sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, mais seront officiellement en vente le 13 octobre prochain.

Après avoir offert son système d’exploitation Wear OS aux produits de Samsung, de Mobvoi ou encore de Michael Kors pendant des années, Google lance finalement sa propre montre avec le logiciel. La Pixel Watch propose aussi Fitbit, un outil de bien-être et de fitness signé Google bien connu des sportifs et des sportives.

L’appareil détonne par sa taille : il mesure un peu moins de quatre centimètres de largeur, et un peu plus d’un centimètre d’épaisseur, soit l’équivalent des modèles les moins performants d’Apple et de Samsung.

Il possède toutefois une autonomie d’environ 24 h, ce qui est généralement en deçà de ce que les modèles haut de gamme de ses compétiteurs, légèrement plus gros, peuvent offrir.

Quant au prix, la Pixel Watch est significativement moins chère que l’Apple Watch Ultra (1100 $), et légèrement moins dispendieuse que la Galaxy Watch 5 Pro (560 $), avec un coût oscillant entre 450 $ et 550 $ en fonction de la version choisie.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Une septième génération pour les téléphones Pixel

Autres produits attendus de la conférence Made By Google : les téléphones Pixels 7 et Pixel 7 Pro.

Selon le géant technologique, les écrans de ses appareils, qui mesurent respectivement 16 et 17 centimètres, sont 25 % plus lumineux que ceux de ses prédécesseurs.

Les deux téléphones intelligents fonctionnent avec la deuxième génération de la puce maison de Google, appelée Tensor G2. Celle-ci permet notamment des améliorations pour la vidéo et la photo, un domaine dans lequel la performance logicielle est de plus en plus importante.

Le mode photo de nuit, qui illumine des clichés autrement sombres, est deux fois plus rapide. Les utilisateurs et utilisatrices pourront également filmer des vidéos avec une faible profondeur de champ, à la manière du mode portrait des appareils Pixel précédents.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La durée de vie de la batterie demeure la même que pour les modèles antérieurs, soit un peu plus de 24 heures. Toutefois, le mode d’économie d’énergie extrême est réputé pour pouvoir maintenir l’appareil allumé pendant trois jours.

Le prix au détail du Pixel 7 et Pixel 7 Pro est le même que celui des appareils Pixel 6 à leur lancement en 2021, soit respectivement 800 $ et 1180 $.

Google avait annoncé l’arrivée de sa nouvelle montre connectée et de sa nouvelle gamme de téléphones en mai 2022, à l’occasion de Google I/O. Le géant technologique s’était toutefois fait avare de détails, soulignant notamment que la Pixel Watch allait proposer Fitbit et que ses téléphones allaient bénéficier du système d’exploitation Android 13.