Ateliers de brossage de dents : « Ce n’est pas le rôle de l’école de faire ce travail! »

Le Programme québécois de brossage supervisé des dents avec un dentifrice fluoré a été lancé en 2017, mais a été ralenti par la pandémie. Québec le relance progressivement en sollicitant sous une base volontaire, mais celui-ci n'a pas sa place à l'école, selon le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), Nicolas Prévost.

On s’éloigne du rôle de l’école qui est d'éduquer, socialiser et instruire , fait-il savoir en entrevue avec Radio-Canada Estrie. Aussitôt qu’on fait face à une problématique, on se tourne du côté de l’école. Tous les élèves sont là, c’est plus facile. Mais là, on devient un peu un fourre-tout , regrette-t-il.

On demande à l’école de jouer un rôle de parent

Dans les écoles de l'Estrie, le programme du ministère est à l'étude et il n'y a pas, pour l'instant, de déploiement prévu à court terme. Néanmoins, le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, abonde dans le même sens. Là, on demande à l’école de jouer un rôle de parent. On pense que ce n’est pas notre rôle à nous de nous assurer que les enfants, individuellement, se brossent les dents tous les jours , indique-t-il.

« De faire un rappel que c’est important de se brosser les dents, c’est une chose. Mais nous, nous sommes spécialisés pour la lecture, l’écriture, les mathématiques et tout ce qui est autour de ça. De nous demander de faire des tâches qui sont de nature parentale, on pense que ce n’est pas adéquat. » — Une citation de Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie

La FQDE explique qu’elle interpellera le ministère de l’Éducation à ce sujet. Ça sera à eux de faire des représentations au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour recadrer les choses. [...] À première vue, ça reste volontaire et il n’y aura pas beaucoup de gens qui vont répondre à l’appel, mais on aura quand même des discussions , fait savoir Nicolas Prévost.

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), pour sa part, y voit une intention louable, mais complètement irréaliste.

« Commençons par régler le problème de pénurie, et après, on regardera qui peut remplacer la fée des dents. » — Une citation de Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement

Une implantation progressive

Le programme sera implanté progressivement dans les écoles primaires et les services de garde éducatifs, d’ici 2025, souligne Québec. La cible à atteindre est de 65 % en CPE, en garderies subventionnées et en services de garde en milieu familial reconnu et de 80 % dans les écoles primaires publiques, en classes de prématernelle, de maternelle et en services de garde en milieu scolaire.

Ce sont les CISSS et CIUSSS qui seront chargés de mettre en place ce programme dans les écoles et les garderies. Les professionnels en santé dentaire publique doivent former et soutenir les enseignants et les éducateurs en services de garde éducatifs à l'enfance afin que ceux-ci puissent réaliser les activités de brossage supervisé dans les milieux de vie des enfants et des élèves , précise le MSSS par courriel.

Nous n’avons pas été en mesure d’avoir une entrevue avec le MSSS sur le sujet.

Avec les informations de Brigitte Marcoux