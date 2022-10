Le gouvernement de la N.-É. songe à évincer le président de l’Assemblée législative

Le député provincial d'Eastern Shore, Kent Smith, confirme qu'il y a eu un bref appel téléphonique pour discuter d'un tas de choses qui se passaient dans la province , dont l'avenir de Keith Bain en tant que président.

Un communiqué du bureau de Tim Houston indique que le gouvernement planifie toujours l'avenir .

Un an après le début du mandat est le bon moment pour changer, et nous envisageons actuellement un certain nombre de changements. Le bureau du président n'est pas à l'abri , peut-on y lire.

C'est vraiment choquant et décevant , dit la députée néo-démocrate Susan Leblanc, qui a travaillé avec Keith Bain et l'a qualifié de juste, d'honnête et de très bon président .

La députée néo-démocrate, Susan Leblanc, le 22 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Elle ajoute que Keith Bain sert le public depuis longtemps et que s'il voulait rester président, il devrait le faire.

Il est digne de ce travail , dit-elle.

Le député libéral Brendan Maguire est du même avis.

Même s’il a été expulsé de l'Assemblée législative par Keith Bain, il dit que le président a fait un travail incroyable .

Brendan Maguire trouve inapproprié que le bureau du premier ministre essaie d'évincer le président et suggère que l'effort pourrait être motivé par de la partisanerie.

Vous avez un membre qui est très respecté de tous les côtés, avec qui tout le monde s'entend bien et qui a pris des décisions vraiment justes.

Le libéral Brendan Maguire Photo : CBC

Le ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, Pat Dunn, a offert des éloges moins enthousiastes à son collègue lorsqu'on lui a demandé son opinion.

Comment va-t-il ? Pour autant que je sache, OK, je suppose , a-t-il dit.

Certaines des décisions de Keith Bain n’ont pas plu au premier ministre.

Tim Houston a ouvertement exprimé son désaccord avec la façon dont il a géré les protocoles de santé publique à l’Assemblée législative.

Il était aussi contre la décision de Keith Bain de demander un examen indépendant de la rémunération des députés, ce que le président est tenu de faire après une élection générale.

Le premier ministre néo-écosssais Tim Houston le 15 octobre 2021 à Province House. Photo : CBC / Robert Short

Les députés ont été rappelés l'été dernier pour adopter une loi bloquant l'augmentation de salaire recommandée par l'examen.

Keith Bain a été choisi par le premier ministre Tim Houston comme président après la victoire majoritaire des conservateurs aux élections provinciales de 2021.

Lui aussi a refusé de commenter en détail la situation.

J'ai un travail à faire , a-t-il dit.

Je respecte la démocratie et j'ai été choisi par l’Assemblée et je continuerai à faire ce travail jusqu'à ce que l'Assemblée ou moi-même décidions d’en faire autrement.

Le gouvernement libéral précédent a utilisé le même président pendant huit ans.

Le dernier président de la Nouvelle-Écosse à être destitué contre son gré siégeait en 1875.