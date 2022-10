Des puits contaminés et pas d’eau potable : le désespoir en Montérégie

Saint-Georges-de-Clarenceville, à moins d’une heure de Montréal, est un village de près de 1200 âmes collé sur les lignes américaines. Une bonne partie de l'agglomération n’a pas accès à l’eau potable et économise chaque goutte. Le maire se désespère d’une situation qui s’aggrave chaque année et alerte les chefs politiques.

À la ferme laitière des Verhaegen-Bonneau, le puits ne fournit plus assez d’eau aux vaches. Quand les bêtes ne boivent pas assez, tu les entends crier. C’est très particulier. [...] C’est un stress, un mal de tête, tu ne dors pas bien. Tout ça te rentre dedans , raconte Lucie Bonneau.

Et quand les puits ne sont pas à sec, ils sont pollués par des bactéries, d'après la municipalité. En juin dernier, sur 72 puits analysés, 56 étaient contaminés. C'est le cas de celui des Verhaegen.

On a fait plusieurs analyses, et c’est contaminé par E.Coli. Notre vétérinaire dit que ça peut causer des problèmes pour la reproduction des vaches. Les petits veaux tombent malades, ils ont des diarrhées… , explique Réal Verhaegen.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est au courant de la situation depuis 2012. Photo : Radio-Canada

Pour compenser, les propriétaires de la ferme se font livrer de l’eau par les pompiers au coût de 10 000 $ par an, pendant la saison où leur puits est tari.

Ils font attention à chaque litre et ont installé un système pour récupérer l’eau de la gouttière. On essaie de se limiter parce que ça dérange les pompiers, ça dérange beaucoup de personnes, surtout quand il y a des incendies ou des urgences. Mais quand les vaches ont soif, il ne faut pas qu’elles manquent d'eau, sinon la production laitière baisse et ça coûte plus cher en frais de vétérinaire , dit Lucie Bonneau.

Prendre le bus pour aller se laver

La situation des Verhaegen n'est pas exceptionnelle. Quelques centaines de mètres plus bas, au cœur du village, il n’y a pas non plus d’eau potable.

Le maire Serge Beaudoin semble pris dans une faille spatio-temporelle. Au Québec, en 2022, on en est encore là? s'indigne-t-il. Il explique que, d’après une analyse qui date de 2012, le pompage des nappes phréatiques par le milieu agricole ainsi que les infrastructures d’eaux usées non conformes causent les maux de la petite ville.

« Je n’aime pas ça dire ça publiquement, car les gens sont fiers, mais c’est certain qu’il y a des familles qui, même si le puits est contaminé, vont se laver avec cette eau-là. Il n’y a pas assez d’eau dans le puits pour qu’ils se lavent tous les jours. Les enfants qui vont à l’école avec un jean pas lavé, ça paraît. Je cherche de l’aide, je manque d’idées, je manque de ressources. Quand les enfants ne veulent pas aller avec l’école parce qu’ils ne peuvent pas se laver… ça devient un problème de société. L’ancien maire de Venise m’a trouvé un autobus et un endroit pour que les enfants puissent aller prendre une douche. » — Une citation de Serge Beaudoin, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville

Joint au téléphone, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières admet que des parents peuvent être touchés, mais estime que la situation n’est pas aussi grave que celle décrite par le maire.

La ville est collée au lac Champlain. Photo : Mairie de Saint-Georges-de-Clarenceville

Le gouvernement au courant depuis 2012

D’après Serge Beaudoin, les problèmes remontent à près de 20 ans, mais ces 5 dernières années, la crise s’est aggravée. Avec les étés de plus en plus secs, les puits qui n’étaient pas encore taris sont en train de se vider. Davantage de gens doivent acheter des bonbonnes d’eau ou s’en faire livrer.

L’année dernière, les paniers de Noël du centre d’action bénévole n’étaient plus remplis de bouteilles de boissons, mais de bouteilles d’eau.

On sait que c’est de ça dont les familles ont besoin , dit Shannon Richardson, directrice générale du centre, qui ajoute que, souvent, des ménages appellent pour lui demander si elle connaît un endroit où ils pourraient se doucher.

La situation semble intenable; pourtant, elle s’éternise. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) est au courant de celle-ci depuis 2012. Il a financé une étude en 2015, mais, pour l’instant, aucune installation concrète n’a été construite pour corriger la situation. Ça coûtera 23 millions de dollars, explique le maire, pour nous relier à Henryville, si on compte l’aqueduc, le surpresseur – qui sera installé sur le terrain de la ferme des Verhaegen – et la station d’épuration.

Le maire soutient que le ministère s’est engagé à fournir une aide de 7 millions de dollars, mais le MAMH répond qu’il est trop tôt pour fixer un montant, car le projet n’est pas encore à l’étape de la réalisation.

Le MAMH a déclaré au maire que la municipalité devait fournir des documents supplémentaires avant de pouvoir lancer un appel d'offres. Chaque fois, on m'en demande des nouveaux, et ça fait des coûts de plus, car je dois faire travailler une firme d'ingénieurs pour chaque nouvelle demande , se désole le maire.

Serge Beaudoin croise les doigts pour une bonification de l’aide. Mais il faudra qu’elle soit mirobolante, car la Ville, avec un budget annuel de 2 millions de dollars, ne peut assumer de grandes dépenses. Pour l'instant, je n'ai eu aucune promesse que le ministère couvrira ce qu'on ne peut payer , ajoute-t-il.

François Legault promet de régler le problème

Le mois dernier, François Legault est venu présenter la candidate Audrey Bogemans dans la circonscription d'Iberville. Le maire a saisi l’occasion pour l’interpeller.

« Quand M. Legault est venu, il m’a regardé et m’a dit : "On va le régler, le problème d’eau à Clarenceville." Je suis comme lui, je ne tiens rien pour acquis. Je n’ai pas vu la couleur de l’argent, je n’ai pas vu que le problème allait être réglé. […] À un autre événement, tous les chefs étaient là… Aucun d’eux n'a parlé de la priorité de l’eau. Et quand j’ai parlé à Mme Laforest [ministre des Municipalités et de l’Habitation], elle m'a dit que plus de 80 municipalités avaient un problème d’eau. Pourquoi aucun chef n’a pas mis dans ses priorités [de campagne] l’eau potable? » — Une citation de Serge Beaudoin, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville

En attendant un hypothétique aqueduc dont on lui parle depuis 20 ans, Lucie Bonneau se sent dans l’angle mort des pouvoirs publics. Dans d’autres pays, le manque d’eau, c’est affreux, mais pour nous, ils ne font pas grand-chose.

Va-t-elle jusqu'à envisager de quitter Saint-Georges-de-Clarenceville? Pas question. Pour mon mari, c’est la ferme paternelle , raconte-t-elle, les yeux dans le vague. Quant à Karl Loyer, qui habite en bas de la route traversant le village, il estime que, si rien n’est fait, Saint-Georges-de-Clarenceville sera un village fantôme d’ici 20 ans.