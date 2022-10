Claudette Thériault est décorée de l’Ordre de l’Île-du-Prince-Édouard

Claudette Thériault a été décorée de l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard lors d'une cérémonie présidée par la lieutenante-gouverneure, Antoinette Perry, et qui s’est déroulée à Charlottetown.

J’étais assez émue. J’étais entourée de ma famille et de mes amis pour recevoir cet honneur et surtout en présence des deux autres insulaires, le Dr Andrew et Gary Schneider qui avaient fait des réalisations remarquables. Alors, c’était un moment mémorable , affirme Claudette Thériault au cours d’une entrevue accordée jeudi à l'émission Le réveil Île-du-Prince-Édouard.

Les deux autres personnalités décorées de l'Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard sont le médecin, chercheur et professeur John Wallace Andrew et l’environnementaliste Gary Schneider.

Une bénévole infatigable

Claudette Thériault, résidente d'Abram-Village, est ainsi reconnue pour son leadership exceptionnel dans sa communauté tant sur le plan professionnel que dans ses activités de bénévolat. Elle tient à partager cette distinction avec plusieurs autres personnes.

On reçoit des prix comme ça, on peut avoir un certain leadership, mais c’est grâce à une équipe. On est très bien encadré. Hier soir, j’ai bien écrit un message à mes collègues du CMA , ceux qui ont participé au conseil, pour leur dire que je partageais cette médaille avec eux et à tous ceux que j’ai rencontrés pendant ma carrière et qui m’ont épaulée , explique Mme Thériault.

Claudette Thériault a notamment été la présidente du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2019, qui a eu lieu en partie pour la première fois dans la province insulaire. Cette fonction était un sommet pour elle dans ses activités bénévoles.

J’ai été très touchée que le premier ministre se présente encore comme Monsieur Denis Roy et qui a souligné que le Congrès mondial acadien était l’événement culturel le plus important de l’histoire de l'Île-du-Prince-Édouard , relate Mme Thériault.

Claudette Thériault ne compte pas s'arrêter là en matière de bénévolat.

Je suis toujours impliquée dans la communauté. Là, mon projet, c’est les Jeux du Canada. Je fais du bénévolat. Je suis toujours aussi à essayer d’épauler la Coopérative Le Chez-Nous dans le moment , précise Mme Thériault, qui est directrice intérimaire de ce foyer de soins depuis sept mois.

Claudette Thériault est seulement la dixième Acadienne à être décorée de l’Ordre de l'Île-du-Prince-Édouard depuis la création de cette distinction en 1996.

