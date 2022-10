Patrimoine : Québec incapable d’entrer dans le château Richard

Près de deux ans après le dépôt d'un avis de proposition de statut patrimonial, les inspecteurs du ministère de la Culture et des Communications (MCC) n'ont toujours pas réussi à entrer dans le château Richard, aujourd'hui appelé le château Zoé-Turgeon.

Les fonctionnaires du Ministère ont bien amorcé le travail dans le but de déterminer si, oui ou non, la résidence située sur l'avenue Royale, à L'Ange-Gardien, mérite une protection nationale.

À preuve, les recherches découlant de l'avis de proposition, déposé le 22 décembre 2020 par un urbaniste de Gatineau, ont permis de modifier l'appellation du château Richard.

Le bâtiment construit en 1907 est maintenant désigné sous le nom de château Zoé-Turgeon dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Au cours de la recherche sur l’immeuble, le Ministère a mis en lumière le fait que le bâtiment a été la propriété exclusive de Zoé Turgeon, et son mari n’en a jamais été propriétaire , explique une porte-parole par courriel.

Le château Zoé-Turgeon est une résidence privée de styles victorien et éclectique érigée en 1906 et 1907 sur la Côte-de-Beaupré. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Mme Turgeon était l'épouse de l'homme d'affaires Louis Richard, mais elle était la seule propriétaire du cadastre sur lequel l'opulente maison a été construite. Le couple d'industriels a fait fortune dans la production de cuir artificiel, notamment, grâce à l'entreprise Richard et Cie.

Zoé Turgeon collabore à l'entreprise de son mari. Elle fait aussi des investissements personnels, notamment dans le domaine immobilier , peut-on lire dans la fiche du Ministère.

Pas de visite intérieure

S'ils ont sillonné les alentours de la résidence au cours des derniers mois, les représentants de l'État québécois n'ont pas encore réussi à y pénétrer pour en évaluer la valeur à l'intérieur.

Le Ministère poursuit ses discussions avec la propriétaire afin de visiter les lieux et n’émettra pas d'autres commentaires à ce stade-ci , indique-t-on, sans préciser la nature des pourparlers. Le MCC n'a pas précisé si démarches légales avaient été entreprises.

Certains citoyens s'inquiètent du dépérissement du château Zoé-Turgeon (archives). Photo : Radio-Canada / David Remillard

L'actuelle propriétaire n'habite pas les lieux et, selon nos sources, n'a pas montré beaucoup d'ouverture à collaborer dans le passé.

Ses taxes ont toujours été payées, tout comme des amendes associées à la détérioration du bâtiment. Une dizaine de constats d'infraction lui ont été acheminés entre 2015 et 2020. Les relations avec la Municipalité pour la réalisation de travaux de réfection ont cependant été tendues, de l'aveu même du maire de L'Ange-Gardien, Pierre Lefrançois.

Radio-Canada avait brièvement discuté elle lors du dépôt de l'avis de proposition de statut patrimonial. Cette dernière avait refusé de se prononcer, mais n'avait pas caché ses dissensions avec les autorités, en particulier municipales.

La propriétaire n'a pas rappelé Radio-Canada malgré plusieurs tentatives au cours des derniers jours.

Ce que dit la Loi

Si Québec n'est toujours pas parvenu à visiter la résidence, la Loi sur le patrimoine culturel lui donne pourtant des pouvoirs au MCC pour compléter ses analyses.

Le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur et à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien patrimonial, d’un bien ou d’un site archéologique ou d’une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis , peut-on lire à l'article 180.

Ces pouvoirs peuvent aussi être octroyés à une personne dans le cas d’un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, en vue d’établir s’il existe une menace réelle ou appréhendée qu’il soit dégradé de manière non négligeable .

Le ministre de la Culture peut autoriser une personne à agir comme inspecteur et à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien patrimonial, d’un bien ou d’un site archéologique ou d’une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis. Photo : Radio-Canada / David Remillard

Dans la présente situation, l'urbaniste Guillaume St-Jean, de passage sur la Côte-de-Beaupré il y a quelques années, s'est inquiété du sort réservé au château Zoé-Turgeon. Soucieux de protéger le patrimoine bâti, il a décidé de présenter une demande officielle au ministère de la Culture.

Les possibilités [pour protéger le bâtiment] sont multiples, disait-il. Il faut juste arrêter de ne rien faire, parce qu'un jour il va être trop tard.

Le château Zoé-Turgeon a été dessiné par l'architecte lévisien Eugène-Michel Talbot, à qui l'on doit notamment l'église Saint-Roch, à Québec. Le bâtiment présente une architecture très élaborée. Il s'apparente aux grandes résidences bourgeoises individuelles qu'on retrouve à la même époque au Québec par son style éclectique et son ornementation riche , selon le MCC .