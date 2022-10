Faire des réserves accentue la pénurie de médicaments pour enfants, prévient l’AQDP

Hugues Mousseau explique que pour les médicaments analgésiques en vente libre pour enfants - comme l'acétaminophène et l'ibuprofène - la demande a bondi de 150 à 200 %. Les fabricants ont réagi rapidement en haussant la production, mais on s'est retrouvé avec des tablettes dégarnies . La problématique, selon lui, ne sera pas résolue avant encore quelques semaines, voire quelques mois .

Depuis la pandémie, il y a eu des changements importants au niveau des habitudes de consommateurs des gens et aussi au niveau de l’offre, ajoute-t-il. Au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c’est difficile de se procurer les ingrédients actifs qui entrent dans la fabrication de certains médicaments et aussi des emballages.

Hugues Mousseau comprend que la situation amène son lot de défis aux parents pour avoir accès à ces produits. Cependant, il leur demande d'éviter de faire des réserves, ce qui accentue la pénurie.

« C'est la pire chose à faire actuellement dans une situation comme celle-là. Il y a des produits qui arrivent tous les jours, et on veut s'assurer que les familles qui en ont besoin [...] que ce produit soit disponible. » — Une citation de Hugues Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie

Quant aux autres produits, mis à part des produits très spécifiques, il peut y avoir des situations où une pharmacie est en rupture pour une journée ou deux, mais on est dans une situation normale.

À écouter à Vivement le retour : Pénurie d'articles pour bébés, entrevue avec Hugues Mousseau

Des habitudes à changer et des ajustements à faire

Dans le monde des médicaments, il se distribue environ 15 000 produits au Québec. Le directeur général rappelle que le milieu s'adapte pour fournir adéquatement toutes les régions en médicaments. Chaque semaine, il y a une situation où on doit s'ajuster. C'est notre travail.

On collabore très étroitement avec les gouvernements des deux paliers, Santé Canada et le ministère de Santé du Québec. On a accès à un arsenal de solutions pour pouvoir faire face à ces soubresauts. C’est ce qui fait qu’au Québec, on a l’une des chaînes d’approvisionnement en médicaments la plus performante et sécuritaire au monde , insiste-t-il.

Hugues Mousseau rappelle également que le taux d'occupation de nombreux départements de pédiatrie sont débordés dans la province, et que la priorité est de les approvisionner en médicaments.

À certains endroits, on demande aux gens de ne prendre qu'un emballage, explique-t-il.. Mais une chose importante, si vous avez un besoin actuel et que vous ne trouvez pas le médicament sur les tablettes, parlez à votre pharmacien, à votre professionnel de la santé. Des solutions existent.