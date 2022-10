Les coccinelles sont de retour, et elles sont beaucoup plus nombreuses

Les coccinelles se trouvent habituellement dans les champs à ce temps-ci de l'année. Lorsque les agriculteurs font leurs dernières coupes, les coccinelles cherchent à s'y réfugier, explique Éric Fontaine, d'Optimum gestion parasitaire. Avec le temps frais des nuits, elles cherchent aussi à s'abriter pour tomber en dormance l'hiver.

Cependant, les derniers jours ont été très chauds et ont poussé les insectes à... sortir en ville. Aujourd'hui, avec la très grosse température chaude qu'on annonce, attendez-vous à ce que cela soit majeur! soutient-il.

Les résidences situées à proximité des champs sont davantage victimes de l'invasion des coccinelles, mais les maisons à revêtement pâle et à grande fenestration sont aussi plus touchées.

« D'abord, passez l'aspirateur. Mais à la base, il faut autant que possible calfeutrer les ouvertures des portes et des fenêtres, surtout les [trappes d'aération]. Si on réussit à boucher cela, on minimise ainsi autant que possible le fait que les coccinelles entrent à l'intérieur. »