Richard Martel participera à une mission en Asie.

Le conservateur accompagnera la ministre du Commerce international, Mary Ng, dans le cadre de cette mission.

Le PTPGP est un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays de l'Asie-Pacifique et couvre presque tous les secteurs et aspects du commerce entre le Canada et les pays membres afin de réduire les barrières commerciales et de faciliter les échanges.

Je siège présentement au comité permanent du commerce international; nous analysons plusieurs dossiers, dont les échanges commerciaux avec les pays d’Asie du Sud-Est. Je profite de notre mission parlementaire sur le PTPGP pour approfondir mes connaissances sur les opportunités économiques pour le Canada et le Québec dans cette partie de l’Asie, notamment à ce qui a trait à l’énergie, l’aluminium, l’agriculture et les produits forestiers , a expliqué Richard Martel, par voie de communiqué.

Le député qui représente l'opposition officielle, se rendra ensuite à Taïwan le 9 octobre, lors d'un voyage parlementaire visant à renforcer les relations bilatérales commerciales et d'investissement.