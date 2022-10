Une grande exposition sur Pink Floyd en première canadienne à Montréal

L’exposition Pink Floyd : Their Mortal Remains s’installera à l’Arsenal art contemporain à Montréal du 4 novembre au 31 décembre.

Après avoir été présentée en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, cette rétrospective du populaire groupe britannique depuis 2017 fera une escale unique au Canada.

Pink Floyd partage un riche historique avec la ville de Montréal. La formation y a donné plusieurs concerts importants, dont celui du 6 octobre 1977 devant 78 322 spectateurs et spectatrices au Stade Olympique.

Cela a toujours été notre souhait d’amener cette exposition à Montréal, avant même sa première à Londres en 2017, a déclaré, par communiqué, le producteur exécutif et promoteur canadien de Pink Floyd, Michael Cohl. Le public montréalais a toujours été en contact avec la créativité et le son de Pink Floyd et je suis très heureux que nous puissions enfin le présenter ici.

Pink Floyd a offert une dizaine de concerts à Montréal entre 1971 et 1994. Photo : Pink Floyd : Their Mortal Remains / Rupert Truman

L’exposition permettra de voir plus de 350 artefacts – paroles manuscrites, lettres, instruments de musique, accessoires de scène… – collectés au cours de la prolifique carrière du groupe. Décrite comme un voyage audiovisuel à travers plus de cinquante ans, elle proposera une incursion à travers l’histoire de la formation musicale, de ses débuts en 1967 jusqu’à sa toute dernière performance musicale.

Les billets pour assister à l’exposition sont en vente dès maintenant.