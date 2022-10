Au menu, le jeu Call of Duty: Modern Warfare II, auquel le studio québécois Beenox a collaboré, ainsi que Gotham Knights, un jeu inspiré de l’univers de Batman créé par la division montréalaise de WB Games. Gearbox Studio Québec sera également de la partie afin de proposer un aperçu de son titre New Tales from the Borderlands.

Comme ces jeux ne sont pas encore disponibles en magasin – leurs dates de sortie sont prévues pour la fin octobre –, les fans souhaitant y jouer devront d’abord signer une décharge et laisser leur téléphone intelligent entre les mains du personnel du salon.

Des studios indépendants à l’honneur

Le MEGAMIGS fait aussi la part belle aux studios indépendants cette année. Dix équipes de moins de 20 personnes, comme celles de Behold Studios, de The Glowing Pond ou encore de Watcha Games, seront sur place afin de faire découvrir leurs jeux vedettes.

En tout, une soixantaine d’exposants – principalement des studios –, seront présents afin de partager leur travail avec le public. Des personnalités du monde du jeu vidéo, comme l’instavidéaste Valérie Lévesque et le youtubeur Steelhorse, seront aussi de passage.

L'événement MEGAMIGS fait office de lieu de rencontre entre l'industrie du jeu vidéo et ses adeptes depuis 18 ans. (archives) Photo : MEGAMIGS

Les jeunes souhaitant faire carrière dans l’industrie du jeu vidéo pourront rencontrer des représentants et des représentantes de sept écoles et établissements d’enseignement supérieur proposant des programmes d’études liés à ce domaine.

Pour celles et ceux préférant les jeux ludiques aux jeux vidéo, le salon MEGAMIGS prévoit également la présentation de jeux de société, de jeux géants et de jeux rétro le 21 et le 22 octobre.

Le MEGAMIGS se déroulera du 19 au 22 octobre de 9 h à 18 h à l’hôtel Bonaventure de Montréal. La Guilde du jeu vidéo du Québec, qui organise l’événement, est une coopérative à but non lucratif regroupant des dizaines d’intervenants et intervenantes de l’univers des jeux vidéo basés au Québec.