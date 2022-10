Rouyn-Noranda vise une élection en décembre pour pourvoir le siège de Daniel Bernard

À la suite de son élection comme député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue aux élections provinciales, Daniel Bernard a officiellement remis sa démission à la Ville de Rouyn-Noranda en fin de journée, mercredi.

Selon la greffière Angèle Tousignant, la municipalité dispose maintenant de quatre mois pour pourvoir le poste.

Dans les faits, considérant le congé des Fêtes, on est un petit peu pressés par le temps parce qu’on ne souhaite pas avoir une campagne électorale qui débute dans le temps des Fêtes. Donc ce qui va arriver, c’est qu’on risque d’aller en élection en décembre. La date n’est pas fixée de façon définitive, mais ce qu’on vise vraiment, c’est une élection partielle qui aurait lieu d’ici les deux prochains mois , affirme celle qui agira également à titre de présidente d’élection.

Angèle Tousignant mentionne que toute personne vivant à Rouyn-Noranda depuis au moins 12 mois est éligible afin de déposer sa candidature.

Par contre, il n’a pas besoin de demeurer dans le district qui vient en élection. Ça peut être quelqu’un qui habite sur le territoire, mais qui ne demeure pas nécessairement dans le quartier , précise-t-elle.

Selon la loi, l’avis de vacance doit être officiellement déposé à la séance du conseil municipal du 17 octobre prochain, après quoi les prochaines dates importantes pourront être fixées.