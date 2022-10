Les citoyens opposés au stationnement à étages du CIUSSS ont gain de cause

La décision rendue lundi par la juge administrative Sandra Bilodeau vient donc mettre des bâtons dans les roues du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pilote le projet en marge de l’agrandissement du bloc opératoire du centre hospitalier.

La CMQ a analysé le dossier à la suite d’une demande d’avis de conformité déposée par des citoyens du secteur, qui craignaient que le stationnement entache le paysage qui présente une vue imprenable sur le Saguenay.

Les demandeurs, Pierre-Bernard Bergeron, Céline Bélanger, Marc Tremblay, Clément Desbiens, David Ellis, Hélène Gagnon, Marc Desautels et Roger Tremblay ont évoqué le fait que le périmètre visé par le changement de zonage proposé était, jusqu’au 30 mai 2022, zoné parc et qu’il s’agissait du seul espace du genre dans ce quartier de l’arrondissement de Chicoutimi.

Saguenay le dézone, disent-ils, pour qu’il y soit érigé un stationnement à étages en béton, qui sera rivé à cet endroit pour les décennies futures. Selon eux, cela dégrade manifestement le magnifique corridor visuel et altère gravement le site panoramique exceptionnel que cette portion de terrain offre sur les joyaux naturels que sont, en arrière-plan, la rivière Saguenay et les monts Valin. Cette prétention des demandeurs est partagée, précisent-ils, par plus de 1500 signataires d’une pétition citoyenne , écrit Sandra Bilodeau, dans son jugement de 24 pages.

Un groupe de citoyens s’était d’ailleurs présenté à une séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi pour s’opposer à la modification du règlement de zonage.

Les citoyens croient que le stationnement à étages prévu par l'hôpital de Chicoutimi les priverait ce cette vue sur le Saguenay. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

La juge conclut que le règlement proposé par la Ville contredit, met en péril et rend caducs le plan et le schéma d’urbanisme.

Les citoyens satisfaits

Pour le citoyen Pierre-Bernard Bergeron, il s’agit d’une victoire.

Nous étions d’avis que la Ville ne considérait qu’un aspect de son plan d’urbanisme et de son schéma d’aménagement. Au fond, la Ville a mis en place un certain nombre de documents réglementaires […] qui définissent ses orientations en matière d’activités. Par exemple, pour le secteur de la Cité du savoir et de la santé, une des orientations, c’était de développer les activités reliées à la santé, mais il y en a d’autres également, comme l’éducation et l’orientation de protéger et d’aménager des vues et de grandes perspectives sur le Saguenay et un parc de prestige dans ce secteur-là de la Ville , a-t-il mis en contexte.

Le comité croit que des solutions existent.

« On n’est pas du tout contre le projet. Toutefois, il y aurait bien d’autres façons d’aménager le stationnement de telle sorte que le parc dans ce secteur-là soit protégé. Il y a différentes possibilités. La Ville et le CIUSSS doivent envisager le fait qu’il y a d’autres moyens d’améliorer l’accessibilité et la mobilité à l’hôpital. » — Une citation de Pierre-Bernard Bergeron, porte-parole du comité de citoyens

Le groupe de citoyens souhaite être mis à contribution dans la planification du projet.

Il faut que les élus et le CIUSSS considèrent notre présence et notre intérêt de participer à la mise en place d’un projet positif qui, pour l’avenir, ne brisera pas l’activité qui peut se dérouler sur ce terrain-là , poursuit le citoyen qui rappelle que la cohabitation et la collaboration est de mise dans ce dossier.

De son côté la Société immobilière du Québec (SIQ), qui gère le projet de construction du stationnement, indiquait récemment qu'elle pourrait se prévaloir de la Loi concernant les mesures d'accélération de certains projets d'infrastructures adoptée par Québec en temps de pandémie.

Pierre Bernard-Bergeron indique que cette loi impose certaines restrictions avant de pouvoir être appliquée. Il ajoute que les citoyens qui siègent au comité mis sur pied par le CIUSSS croient pouvoir convaincre les responsables d'aménager un stationnement souterrain qui ne bloquerait pas la vue sur le Saguenay.

Avec Gilles Munger