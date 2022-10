Itinérance : une ville du Nord-Ouest de l’Ontario veut développer plus de services

La Ville de Dryden, aux prises comme plusieurs autres villes du Nord de l’Ontario avec une crise des surdoses et de l’itinérance, tente de renforcer son filet social pour pouvoir offrir davantage de services à ses citoyens les plus vulnérables.

Dryden fait partie des communautés du Nord-Ouest de l'Ontario qui ont vu un nombre croissant de surdoses et de visites aux urgences liées à la santé mentale et aux dépendances au cours des dernières années, selon les données fournies par l'hôpital régional.

Contrairement aux grands centres urbains, il y a peu de services pour cette population plus vulnérable qui sont offerts dans la région de Dryden.

Shauna Pinkerton, qui est une ancienne toxicomane, est maintenant travailleuse de soutien communautaire qui distribue du matériel de réduction des méfaits et qui est vouée à l’éducation des personnes qui consomment des drogues ou qui sont sans abri.

Shauna Pinkerton, qui est une ancienne toxicomane, est maintenant travailleuse de soutien communautaire qui distribue du matériel de réduction des méfaits (archives). Photo : Radio-Canada / Logan Turner/CBC News

Nous avons besoin d'un refuge d'urgence, nous avons besoin d'un endroit où les gens peuvent aller. Nous n'avons pas de centre de désintoxication. Nous devrions avoir ces deux ressources déjà en place et envisager un site d'injection sûr à ce stade , affirme-t-elle.

Si nous ne mettons pas les ressources en place rapidement, nous allons voir de plus en plus de surdoses. Nous allons voir beaucoup plus de morts et beaucoup plus de désespoir , affirme-t-elle au sujet de sa ville natale, qui compte environ 7400 habitants et qui se trouve à 350 kilomètres à l'ouest de Thunder Bay.

Un site de consommation supervisée en évaluation

Parmi les services qui pourraient être ajoutés dans la région, on compte notamment la création d’un site de consommation supervisée.

Au cours de l'été, le Bureau de santé du Nord-Ouest a mené une étude de faisabilité concernant la création de sites de consommation supervisée dans quatre communautés de la région, dont Dryden.

Plusieurs municipalités du Nord de l’Ontario, dont Sudbury et Timmins disposent d’un tel site.

Gillian Lunny, gestionnaire et infirmière en chef au Bureau de santé du Nord-Ouest, a confirmé par courriel que toutes les données de l'étude de faisabilité avaient été recueillies et qu'un rapport final devrait être prêt d'ici la fin octobre.

L'accès rapide aux soins contre les dépendances en croissance

Depuis le mois de juin, le Centre régional de santé de Dryden offre une clinique d'accès rapide aux traitements de la toxicomanie.

Souvent, lorsque les toxicomanes demandent de l'aide, il n’y a qu’une courte période pour leur fournir les ressources dont ils ont besoin , affirme Marcel Penner, directeur de la santé mentale et des toxicomanies pour le centre de santé.

Mais trop souvent, ajoute-t-il, les gens ne peuvent pas obtenir le service au moment idéal et ils se retrouvent bloqués sur plusieurs listes d'attentes.

J'ai vu cette histoire se dérouler de nombreuses fois, cela peut être très décourageant pour une personne , déplore M. Penner.

À la clinique d’accès rapide, on s'efforce de fixer un rendez-vous aux personnes le plus rapidement possible, afin d'évaluer leurs besoins et de leur apporter le soutien ou l'orientation appropriés, ajoute-t-il.

Un élément clé de la clinique est que les personnes admissibles se voient proposer une thérapie de remplacement des opioïdes, dans le cadre de laquelle on leur prescrit du suboxone, un médicament qui réduit l'envie physiologique de consommer des drogues et traite les symptômes de sevrage.

Si la clinique peut parfois ouvrir ponctuellement tout au long de la semaine, celle-ci est normalement ouverte le lundi après-midi seulement, indique M. Penner.

La clinique espère pouvoir élargir ses heures d’ouverture dans les mois à venir.

Nourrir les plus démunis

Chaque mardi soir, l'odeur de la nourriture monte les escaliers et sort par la porte d'entrée de l’église First United de Dryden.

Il s’agit de la Table communautaire, une initiative hebdomadaire lancée en mars, pour toute personne ayant besoin d'un repas chaud.

Nous recevons beaucoup de personnes différentes. Nous pensons que toutes les personnes qui viennent ici ont besoin de quelque chose, qu'il s'agisse de nourriture, d'un abri ou d'un lien social , explique Lindsay Burry, organisatrice principale de Table communautaire.

Mme Burry explique que l'idée de son initiative est née au moment de la pandémie, qui a démontré la nécessité de s'attaquer à l'insécurité alimentaire dans la région.

Il s'agit du seul endroit à Dryden où les gens peuvent obtenir un repas chaud le soir, a déclaré Mme Burry.

C'est pourquoi nous avons opté pour un programme du soir, parce que c'est une lacune. C'est un endroit où nous n'avons pas ces services , explique-t-elle.

Shauna Pinkerton affirme que ces trois nouvelles initiatives sont importantes, mais qu'il faut en faire plus, plus rapidement, si l'on veut endiguer la hausse des surdoses et s'attaquer au problème du sans-abrisme.

Lorsqu'elle distribue du matériel de réduction des méfaits, Mme Pinkerton dit qu'elle entend toujours la même chose.

La première chose qu'ils disent, c'est : J'ai besoin d'une maison, j’ai besoin d'un endroit où vivre. Ils ne voient aucun espoir, et ils ont donc l'impression d'être laissés pour compte , explique-t-elle.

Avec les informations de Logan Turner de CBC