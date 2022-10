Ciné-7 et le Vieux-Quai en fête s’allient pour alléger leur gestion

Andréanne Roy, trésorière de Ciné-7, et Frédéric Jolicoeur-Tétrault, vice-président du Vieux-Quai en fête, ont créé un poste permanent pour assurer la coordination des deux organismes.

« On comprend assez vite que le fit entre nos deux événements s'est avéré évident. » — Une citation de Frédéric Jolicoeur-Tétrault

Les deux organisations requièrent les services de coordination pour une durée de 6 mois par année, mais pour deux périodes inversées. Chez Ciné-7, les besoins s'étalent de septembre à mars, alors que pour le Vieux-Quai en fête, les besoins vont de février à août.

Depuis 1991, le Ciné-7 offre une programmation de plus d'une trentaine de films (archives). Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

En unissant nos deux organisations, on est en mesure d’offrir un poste à l’année, donc avec une charge de travail complète, à temps plein, à l’année, pour notre ressource. [...] Et aussi avoir des conditions de travail plus intéressantes , explique Frédéric Jolicoeur-Tétrault. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette offre de service s'avère donc plus intéressante pour les futurs candidats.

« On était tous les deux avec des CA qui commençaient à être vraiment essoufflés et qui avaient des besoins vraiment similaires. » — Une citation de Andréanne Roy

Cette solution s'inscrit aussi dans un besoin d'alléger les conseils d'administration respectifs des deux organismes. Plus souvent qu’autrement, nos CA se retrouvaient à faire beaucoup de tâches , souligne Frédéric Jolicoeur-Tétrault.

Donc on a fait l’exercice de regarder : bon, dans une année, est-ce que c’est réalisable d’offrir un poste à temps plein? On a fait vraiment cet exercice-là, en termes d’heures, en termes de tâches qu’il y a à faire, et on le voyait, que c’était vraiment réalisable , conclut Andréanne Roy.

Assurer la pérennité de la culture sur la Côte-Nord

Ces deux organisations ont toutes deux près de 30 ans d’existence.

La création d’un poste de coordonnateur pour les deux événements est une bonne nouvelle pour la vitalité de la culture à Sept-Îles, selon les deux responsables. On s’inquiétait pour la pérennité de ces deux événements , explique Andréanne Roy.

Des enfants s'amusent dans la mousse lors du Vieux-Quai en fête de Sept-Îles (archives) Photo : Amélie Whittom

La création de ce poste a d’ailleurs été rendue possible grâce à l’aide financière de la Ville de Sept-Îles. Grâce à la Ville de Sept-Îles, on est en mesure d’offrir un emploi qui va être intéressant pour le futur candidat ou candidate , ajoute M. Jolicoeur-Tétrault.