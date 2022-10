David Fortin, neurochirurgien : douter pour avancer

Le Dr David Fortin, spécialiste du cerveau, n’a pas toujours eu confiance en lui pour devenir neurochirurgien. Cette assurance qui l’habite aujourd’hui, il a dû la cultiver, un pas à la fois. « Ça m'a pris du temps avant de saisir que tout le monde est potentiellement dans cette situation-là, avoue-t-il en toute candeur. Il faut mettre son pied à terre et dire : "Non, ça va faire. Je suis capable de maîtriser et de me lancer là-dedans. Je suis capable de mener à terme cette carrière-là". »

C’est vers l'âge de 10 ans que le jeune David manifeste de l’intérêt pour la médecine. Un livre grand public sur un présentoir d'épicerie acheté par sa mère, à sa demande, devient un catalyseur. L’ouvrage, qu'il consulte régulièrement, l'accompagne une partie de son enfance. Je me rappelle encore des illustrations, surtout des illustrations sur le crâne puis le cerveau , souligne-t-il en souriant.

Doué à l’école, il met les efforts nécessaires au cégep pour obtenir les résultats lui permettant d'avoir devant lui toute la gamme des possibilités. Deux disciplines l'intéressent : la médecine et l’informatique, dans le domaine du génie biomédical. Il choisit finalement de s’inscrire au programme de médecine à l’Université de Sherbrooke.

Durant ses études, il constate assez tôt qu’il a le profil pour devenir chirurgien. Il aime être dans l’action, intervenir dans des situations d’urgence. Le système nerveux le fascine, mais il doute de ses capacités. Il opte d’abord pour l’orthopédie en se disant qu’il va travailler sur la colonne vertébrale, mais il se rend toutefois rapidement compte qu’il n’est pas à sa place. Un court séjour en neurochirurgie s’avère une révélation, même si cette discipline lui est apparue longtemps comme le sommet inatteignable d'une montagne.

Il y avait un manque de confiance qui faisait que je ne me voyais pas neurochirurgien. Je me voyais peut-être un peu plus [comme] un neurologue, mais pas [comme] quelqu'un qui allait opérer sur le cerveau. Au fil du temps, je suis devenu de plus en plus confiant en moi, puis [l'incertitude] a disparu.

« Je trouve ça super important d’avoir des doutes. Les gens qui sont trop sûrs d'eux ne se permettent pas d'ouvrir des portes et ne se donnent pas de possibilités supplémentaires. » — Une citation de Le Dr David Fortin, neurochirurgien et neuro-oncologue

La salle d'opération demeure l'endroit où le Dr Fortin aime le plus se retrouver après plus de 20 ans de carrière. Photo : Radio-Canada

Revoir ses priorités

Le Dr Fortin, qui jouit depuis longtemps d’une enviable réputation, aurait pu faire carrière ailleurs qu’au CHUS. Une opportunité s’est présentée à lui au terme de sa formation complémentaire en Oregon, aux États-Unis, qu’on appelle le fellowship. J'avoue que j'ai été tenté de rester là-bas, parce que c'est un bon poste qu’on m’offrait. Je devenais le successeur de la personne qui m’avait formé.

Mais après avoir pesé le pour et le contre avec sa conjointe, ils décident de revenir élever leurs enfants en Estrie. D’autres offres se présentent à lui au fil des ans, mais il demeure fidèle au CHUS. C’est un centre plus petit, mais moins hiérarchisé , souligne-t-il. La souplesse que lui offre le centre hospitalier universitaire lui permet de mettre en place un laboratoire de recherche qui s’est, entre autres, concentré sur les façons d’améliorer le traitement des tumeurs au cerveau et de prolonger la vie des patients. Je peux vous dire que si j'avais essayé de mettre en place ce que j'ai mis en place au CHUS à McGill, je n'aurais pas été capable. Ce n'est pas venu facilement ou sans effort, mais on m'a ouvert les portes et on m’a permis de mettre sur pied ces traitements-là. Small is beautiful!

Le Dr David Fortin est toujours resté fidèle au CHUS. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Durant cette période faste, tout semble réussir au Dr Fortin. Toutefois, au tournant de 2010 survient une crise professionnelle et personnelle. De son propre aveu, il en faisait trop.

« La première personne à qui je peux faire des reproches, c'est moi. À vouloir tout faire, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. » — Une citation de David Fortin, neurochirurgien

Ses journées de travail sont longues : de 5 h du matin à 19 h, parfois 20 h. Il partage son temps entre la salle d’opération, ses tâches cliniques, son laboratoire et la direction du programme de neurochirurgie. Avec toutes ses responsabilités, il est rarement à la maison.

En toute honnêteté, c’était un peu débile. J'ai négligé ma vie familiale , reconnaît-il. Une séparation avec la mère de ses quatre enfants l’amène à revoir ses priorités. Du jour au lendemain, il devient père de famille monoparentale en garde partagée. Il faut que tu t'occupes des enfants : les conduire à l'école, faire les lunchs, les soupers, les lavages. Cela amène un recentrage des priorités, qui a été bénéfique en fin de compte , reconnaît-il.

Même son laboratoire, une de ses grandes fiertés, en souffre. Très occupé en clinique avec ses patients, il délaisse certaines activités de recherche et perd ses plus importantes sources de financement. Du point de vue professionnel, j'ai négligé certains pans , se rappelle-t-il. Après le choc encaissé, il se retrousse les manches, revoit ses priorités et recentre ses travaux pour assurer la pérennité de son laboratoire, qui est toujours bien vivant aujourd'hui.

Un livre grand public sur le cerveau

Le Dr Fortin explique que la recherche sur le cancer du cerveau est un mur qui se construit, pierre par pierre. Il est l’un des contributeurs de ce savoir et souhaite que le laboratoire qu’il a mis sur pied puisse poursuivre sa mission lorsqu’il prendra sa retraite. Il prépare d'ailleurs déjà une relève, même si la retraite n'est pas pour demain.

Le plus récent livre du Dr David Fortin, publié le printemps dernier. Photo : Radio-Canada