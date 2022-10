Crise en santé : la parole aux citoyens

Un sondage de Radio-Canada a révélé plus tôt cette semaine qu'un Néo-Brunswickois sur deux craint de ne pas être soigné à temps.

Jeudi, nous avons demandé directement aux auditeurs de la radio d'ICI Acadie : le système de santé au Nouveau-Brunswick répond-il à vos besoins et a-t-il été là pour vous quand vous en avez eu besoin?

Pour plusieurs, la réponse est non.

Une longue attente

Jacques Laforêt de Grand-Sault attend une opération au genou depuis 7 ans.

Martine Blanchard a animé une tribune téléphonique sur le système de santé au Nouveau-Brunswick avec Stéphane Robichaud, directeur général du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick et Stéphanie Collin, professeure à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton et spécialiste de la gestion des services de santé. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Je suis limité à faire ce que je peux faire…quand tu as mal au genou. [...] Tu essayes de t’informer où tu es rendu sur la liste et tu peux pas savoir rien , dénonce-t-il.

Murielle Nadeau de Lac Baker est en attente d’un médecin de famille depuis trois ans. À plusieurs reprises, elle a dû se tourner vers une clinique privée. En un mois, elle a dépensé 500 $ pour des services de santé qu’elle aurait pu avoir dans le secteur public.

La facture devrait peut-être être partagée avec l’assurance maladie , pense-t-elle.

Un vrai labyrinthe

Louise Bujold a raconté comment elle a tout fait pour ne pas finir aux urgences…pour finalement être obligée de s’y rendre après avoir marché sur un clou.

Ça nécessite un vaccin pour le tétanos et des antibiotiques, c’est pas une situation "urgente", mais ça nécessite des soins. [...] J’ai appelé la santé publique pour savoir où me procurer le vaccin [...], on m’a dit que je devais voir un médecin. J’ai essayé d’appeler une clinique sans rendez-vous parce que je n’ai pas de médecins de famille. J’en appelle deux, trois, quatre…complet! J’appelle le 811 [...] l’infirmière me recommande de consulter mon médecin!

Finalement, l'infirmière lui indique de se rendre aux urgences, ce qu’elle ne comprend pas puisque les réseaux de santé demandent aux citoyens de ne pas y aller à moins d’une grave situation.

Mais même aux urgences, certains patients racontent avoir été refoulés.

Pas moyen de voir un médecin dans des temps raisonnables et on va se le dire, l'urgence n'est pas une option. On s'est d'ailleurs fait virer de bord avec un enfant qui s'est fendu le front. Ils n'avaient pas le temps de le recoudre , se demande Annick Landry.

« Ça fait tellement peur qu'on songe à déménager. Mais pour aller où? » — Une citation de Annick Landry

Plusieurs citoyens n'ont pas hésité à communiquer avec Martine Blanchard lors d'une tribune sur le système de santé au Nouveau-Brunswick diffusée le jeudi 6 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Véronique Lavoie de son côté attend aussi pour avoir un médecin depuis cinq ans. Elle se dit inquiète de ne pas avoir de suivis médicaux et interpelle le gouvernement provincial.

J’aimerais aussi beaucoup que, quand les dirigeants parlent du système de santé, qu'ils arrêtent d’accuser la population de le surutiliser, d’aller aux urgences inutilement. Il y a des chiffres qui confirment cela? Parce qu’à force d’entendre parler de tout cet "abus", moi je me restreins au max et je stresse juste à penser à avoir à demander de l’aide. C’est là qu’on est rendu? , se demande-t-elle.

Du personnel dévoué, mais épuisé

Des auditeurs ont quand même voulu souligner le dévouement du personnel soignant.

Un de mes proches a eu deux chirurgies. Il a été pris en charge par une équipe exceptionnelle , souligne Hélène Albert de Cap-de-Cocagne.

Malgré tout, elle a observé que plusieurs travailleurs semblaient épuisés.

Du personnel vivait des situations de travail qui étaient inacceptables au niveau des heures de travail. Une infirmière que j’ai croisée aux urgences [...] avait travaillé 24 heures en ligne et elle n’était pas la seule , commente Mme Albert.

« À travers tout ça, la bienveillance du personnel, que ce soit les médecins ou les infirmières, c’était franchement marquant. » — Une citation de Hélène Albert, résidente de Cap-de-Cocagne

C’est marquant. Même la personne que j’accompagne le dit, le personnel est dévoué, dévoué , ajoute Jean-Paul Bourque, un proche aidant de Moncton, qui a aussi observé que le personnel semblait épuisé.

Enfin, des auditeurs se demandent comment le gouvernement provincial compte agir pour régler la crise en santé.

On voit que le gouvernement provincial n’a même pas compris la tâche urgente devant lui. Ou s’il l’a compris, il ne sait pas quoi faire, ou ne sait pas s’organiser pour faire ce qui doit être fait , dit Rosella Melanson.

Et Ariane Juneau-Godin, une jeune maman de Moncton qui a dû surmonter plusieurs obstacles pour consulter un médecin pour la bronchite de son bébé, dit avoir réalisé que même si la maladie de son enfant était bénigne, le système de santé lui, par contre, est gravement malade .

