La sécurité sur rendez-vous à l’aéroport international de Vancouver

Les voyageurs qui se dirigent vers les États-Unis peuvent désormais prendre un rendez-vous pour le contrôle de sécurité préembarquement à l'aéroport international de Vancouver. L'administration aéroportuaire espère ainsi « réduire les temps d'attente aux points de contrôle de sécurité et s'assurer que le processus soit plus prévisible pour les passagers et le personnel », explique-t-elle dans son communiqué.