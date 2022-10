De nombreux bâtiments scolaires sont exemptés d’impôt foncier par un tribunal manitobain

Plusieurs divisions scolaires, dont la Division scolaire de Winnipeg et la Division scolaire Louis-Riel, soutenaient qu’elles ne devaient pas payer d’impôts fonciers sur divers terrains qui leur appartiennent.

Sur les 23 propriétés regroupées dans la décision de la Cour, 21 se situent à Winnipeg. Les terrains en question abritent entre autres des bâtiments qui servent d’entrepôts d’autobus scolaires, de bureaux pour des spécialistes des divisions, ou encore à héberger des psychologues.

Si toutes les parties s’entendent sur le fait que la loi exempte les écoles d’impôts foncier, la Ville de Winnipeg soutient que l’exemption se limite, en gros, aux bâtiments sur le site d’une école qui servent les besoins de l’école en question. Les divisions scolaires croient que l’exemption est beaucoup plus large.

Cinq propriétés ont été examinées par le juge James Edmond dans sa décision.

Un évaluateur de la Ville soutenait que dans ces cinq cas, il avait déterminé qu’il s’agissait de bâtiments qui servaient aux fonctions administratives de la division scolaire et qu’elles ne servaient pas à instruire des élèves.

Les écoles publiques d’aujourd’hui

Le juge souligne d’office que la Loi sur l'évaluation municipale, en anglais, parle de biens réels [NDLR, de propriétés] utilisés pour une école publique dans le sens de la Loi sur les écoles publiques. Le mot opérationnel est "pour" .

Ainsi, l’exemption est nettement plus large qu’une exemption pour le bâtiment qui abrite une école, selon le juge Edmond. Une école publique, au sens de la loi, fournit bien plus qu’un bâtiment utilisé pour l’instruction , écrit-il.

Selon moi, les écoles publiques fournissent des programmes et des services qui assurent le maintien d’un environnement sécuritaire et bienveillant et qui s’occupent du bien-être mental, physique et émotionnel d’élèves dans la province , poursuit le juge.

Il note alors que les écoles publiques d’aujourd’hui offrent le transport scolaire, utilisent des ordinateurs, soutiennent le bien-être des élèves, fournissent l’accès à des psychologues, des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes, contribuent au perfectionnement professionnel des enseignants et doivent avoir des bâtiments pour maintenir l’infrastructure utilisée par une école.

Les propriétés qui font l’objet de cette poursuite servent à ces activités et sont donc exemptées d’impôts fonciers, sauf dans le cas de petites portions utilisées à des fins administratives, selon le juge.

Le porte-parole de la Ville de Winnipeg, Kalen Qually, indique que la Ville analyse la décision et ses conséquences avant de choisir sa marche à suivre. Il n’était pas en mesure de fournir une estimation de la somme en impôt foncier que représentent les bâtiments en question.

Des terrains utilisés pour les besoins d’une école

La Ville, ainsi que la province et les divisions scolaires, avait originalement amené cette affaire devant les tribunaux pour clarifier des incohérences entre les versions française et anglaise de la loi , ajoute-t-il.

Les deux textes de la loi provinciale – en français et en anglais – ne sont pas formulés exactement de la même manière, bien qu’elles fassent toutes deux autorité. En anglais, il est indiqué que l’exemption d’impôts fonciers s’applique aux terrains qui sont utilisés pour une école (en anglais : used for a public school ).

En français, il est indiqué que l’exemption d’impôts fonciers s’applique aux terrains qui sont utilisés pour les besoins d'une école. Les divisions soutiennent que cette formulation permet plus facilement de tenir compte des bâtiments scolaires qui ne sont pas des écoles et qu’elle est cohérente avec la version anglaise.

La Ville de Winnipeg soutenait qu’il fallait plutôt préférer le texte anglais, car le sens des deux textes n'est pas tout à fait le même et que le sens français est plus large.