Deux accidents sont survenus dans le secteur du CHUS à Sherbrooke

Le premier accident est survenu vers 7 h 35, près de la sortie pour la 12e Avenue. Deux véhicules sont entrés en collision. Aucun blessé n’est à déplorer, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Une trentaine de minutes plus tard, aux alentours de 8 h, un autre accident est arrivé dans le même secteur, toujours sur l’autoroute 610, dans la même direction. Quatre voitures sont entrées en collision, mais il y aurait plus de peur que de mal, selon la SQ , et l'accident n'aurait fait aucun blessé.

Toutefois, cet accident engendre quelques difficultés de circulation sur l'autoroute. La police recommande d'éviter ce secteur pour le moment.